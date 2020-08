Art et démocratie. Les débats sur les arts du dessin dans les premières années de la Révolution française

Christian Michel, Desmond-Bryan Kraege, Cyril Lécosse, Matthieu Lett, Sybille Menal

Droz

ISBN-13 978-2-600-00570-8

28,00 CHF

PRÉSENTATION

Les protagonistes de la Révolution française ont voulu constituer un nouveau système des beaux-arts, destinés non plus à la glorification des princes et à la satisfaction matérielle des élites de la naissance et de la finance, mais à l’éducation de l’ensemble des citoyens. Ce sont les différents projets soumis à l’Assemblée nationale et à l’opinion publique qui sont ici présentés. Ils abordent des questions toujours d’actualité : la fonction qui doit être assignée à l’art dans une société démocratique, la reconnaissance de certains praticiens comme artistes, les modes d’enseignement des arts et le rôle que l’État doit jouer pour les soutenir et éventuellement les orienter. Les débats, assez virulents, autour de ces questions sont analysés dans une longue introduction. Cinq des textes les plus importants, dont certains n’avaient jamais donné lieu à une édition scientifique, sont ensuite présentés, édités et annotés. Cette anthologie fait connaître les prémices de débats qui n’ont toujours pas fini de faire couler de l’encre.

