La littérature est ma vengeance. Conversations [La literatura es mi venganza]

CLAUDIO MAGRIS & MARIO VARGAS LLOSA

Trad. par Albert Bensoussan, Daniel Lefort et Jean et Marie-Noëlle Pastureau

Collection Arcades (n° 125), Gallimard, 2021

DESCRIPTION

Comment un roman peut-il changer le monde ? Quels sont aujourd’hui les rapports entre création et société, entre politique et fiction ? Deux maîtres de la littérature mondiale tentent de répondre à ces questions et à quelques autres, révélant en même temps les secrets de leur « cuisine littéraire ».

Selon Vargas Llosa, un livre atteint son objectif quand il est capable de nous extraire de notre quotidien et de nous entraîner dans un monde où la fiction apparaît encore plus tangible que la réalité elle-même. De son côté, Claudio Magris, écrivain du voyage et des frontières, nous montre à quel point la littérature est un espace ouvert où la capacité créatrice de l’écrivain à inventer des fictions rejoint paradoxalement le mouvement de l’écriture vers la vérité.

Conduites avec grâce et intelligence par le directeur de l’Institut italien de Lima, Renato Poma, ces quatre conversations entre Claudio Magris et Mario Vargas Llosa mettent en lumière les liens étroits qui existent entre le Nobel péruvien et l’un des plus prestigieux écrivains italiens contemporains.

