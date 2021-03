Bio-objets. Les nouvelles frontières du vivant

Céline Lafontaine

Seuil, 2021

336 pages

À l’heure où l’on s’inquiète de l’avenir de la biodiversité, de nouvelles formes de vie éclosent chaque jour dans les laboratoires du monde globalisé. À mi-chemin entre le biologique et l’artificiel, les bio-objets sont les descendants des technologies in vitro qui ont permis de cultiver des cellules et des tissus vivants. Dotés d’une très grande plasticité, ils peuvent être congelés, modifiés, transplantés, transportés et échangés.

En quoi leur production croissante transforme notre rapport au vivant et à l’identité corporelle ? Quelles implications matérielles, économiques, sociales et culturelles sous-tendent leur prolifération ? À partir d’exemples tirés de la médecine reproductive, du génie génétique et d’une enquête menée auprès de chercheurs en bio-impression, ce livre fascinant analyse les imaginaires scientifiques, les pratiques et les espoirs mirobolants que soulève la production d’objets-vivants. Il rend visibles les ressorts épistémologiques, industriels et éthiques de ce qui est devenu une véritable économie de la promesse.

L’enjeu de cette étude originale est essentiel : les frontières entre vivant et non-vivant, sont de moins en moins opérantes pour comprendre un monde où la matière biologique est transformée en objet biotechnologique. Les frontières du corps humain et les barrières entre espèces, qu’on croyait immuables, deviennent malléables.

Une contribution passionnante à la réflexion sur la condition du vivant à l’ère de l’Anthropocène.

Céline Lafontaine est professeure de sociologie à l’Université de Montréal. Elle a publié au Seuil : L’Empire cybernétique. Des machines à penser à la pensée machine (2004), La Société postmortelle. L’individu, la mort et le lien social à l’ère des technosciences (2008), Le Corps-Marché. La marchandisation de la vie humaine à l’ère de la bioéconomie (2014).

