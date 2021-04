Sans transition. De Roland Barthes à Pasolini

Cyril HUOT

Éditions Tinbad, 2021

*

156 p.

18 EUR

ISBN : 9791096415359

*

"On connaît ces mots de Barthes à l´intention de ses éventuels biographes, écrits dans la préface à son recueil de textes intitulé Sade, Fourier, Loyola?: ""Si j´étais écrivain, et mort, comme j´aimerais que ma vie se réduisît, par les soins d´un biographe amical et désinvolte, à quelques détails, à quelques goûts, à quelques inflexions, disons des ?biographèmes´."" C´est fort de ce conseil que nous avons entrepris ici d´évoquer sa mémoire et de revisiter quelques unes des pistes ouvertes par son oeuvre, plus particulièrement celles qu´il explorait dans la toute dernière partie de sa vie, après la mort de sa mère - événement qui l´avait profondément bouleversé et avait ébranlé ses fondements au point de l´inciter à les remettre en cause, qu´il s´agisse de ceux sur lesquels il avait bâti l´ensemble de sa démarche intellectuelle ou de ceux sur lesquels toute son existence elle-même reposait jusqu´alors. "

