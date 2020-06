Catherine Guillaume, La Poésie de Guillermo Carnero : Lectures en devenir

Paris : L'Harmattan, 2020.

472 p.

EAN 9782343202211

39,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

Le poète espagnol Guillermo Carnero, figure majeure des poètes dits novisimos et spécialiste d'un siècle mal connu et mal aimé en Espagne - le XVIIIème - est l'auteur de onze recueils de poèmes. En 2018 paraît "Carta florentina", une longue correspondance élégiaque en dialogue avec la culture renaissante. Dans cet ouvrage, Catherine Guillaume interroge le cheminement du "devenir lectuer" de cette poésie - réputée difficile - en parcourant l'ensemble de l'oeuvre. Dans l'élaboration de cette relation de lecture l'on assiste à la naissance d'une médiation humaniste, d'une réception bouleversée et bouleversante.

Catherine Guillaume, inspectrice pédagogique régionale d'espagnol dans l'académie d'Orléans-Tours, est devenue docteur ès lettres après avoir soutenu sa thèse en 2018 à l'université d'Orléans.