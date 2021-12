Christine Gouzi

L’Art et le jansénisme au XVIIIe siècle

Paris, Classiques Garnier, coll. Univers Port-Royal, 2021 (réimpression de l'édition de 2007)

Les querelles jansénistes du règne de Louis XV ont suscité en France un art militant : un nombre important d’artistes ont exécuté des gravures et des peintures liées aux événements politiques et religieux de leur temps. Leur sens, leur fonction et leur esthétique sont analysés dans ce livre.

