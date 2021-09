Poétique des frontières

Une approche transversale des littératures de langue française (XXe-XXIe siècles)

sous la direction de

Corinne Fournier Kiss, Patrick Suter

MétisPresses, Collection Voltiges, 2021



Date de publication: 2021-09-17

384 p. — 29.00 CHF — EAN : 9782940563944.

Participant à l’organisation et à la mise en forme du monde, les frontières apparaissent également comme des lignes de forces dans de nombreuses œuvres littéraires. Périphériques ou centrales, statiques ou dynamiques, explicites ou implicites, pleines ou creuses, précaires ou tenaces, elles signalent des points de rupture ou des zones d’attraction dans les textes. Donnant lieu aux expériences les plus variées, elles engagent des formes et des esthétiques très différenciées.

À partir de cet objet commun, et en convoquant les débats récents sur la littérature mondiale, cet ouvrage invite à un voyage à travers les littératures de langue française. Il rejoint ainsi les préoccupations de la recherche contemporaine visant à décloisonner les différentes histoires littéraires nationales

Table des matières

Poétique des frontières dans les littératures de langue française | 9

Introduction

Corinne Fournier Kiss et Patrick Suter

TRAVERSÉES

Existe-t-il une frontière entre démocratie et dictature ? | 37

Hans Robert Jauss, Michel Houellebecq, Cécile Wajsbrot

Ottmar Ette, traduit par Corinne Fournier Kiss et Patrick Suter

Permis de route | 79

Le passage des frontières dans les littératures de voyage au XXe siècle

Odile Gannier

Aux frontières de la figuration | 99

Nicolas Bouvier

Thomas Rossier

FOCALES

Édouard Glissant | 113

Pour une hétéropoétique de la frontière

Françoise Simasotchi-Bronès

Le paysage ramuzien et glissantien | 133

Vers un dépassement des frontières

Anahi Frauenfelder

Le Club des Miracles relatifs de Nancy Huston | 147

La dystopie pour traduire des états limites

Amandine Herzog-Novoa

Frontières concaves et convexes | 161

Stratégies de survie dans Terre ceinte de Mohamed M. Sarr et Le Tambour des Larmes de M. Beyrouk

Christine Le Quellec Cottier

Violences et résistances | 177

Frontières dans le théâtre contemporain au Mali

Melanie Sampayo Vidal

Frontières et ponts dans les Balkans | 193

Le cas d’Aline Apostolska

Corinne Fournier Kiss

PANORAMAS

Poétique de la frontière dans la littérature française | 219

Deuxième moitié du XXe siècle

Patrick Suter

Formes et frontières | 243

La littérature maghrébine de langue française des XXe et XXIe siècles

Ferroudja Allouache

Poétique de l’océan | 265

Les littératures francophones de l’océan Indien

Martine Mathieu-Job

Du roumain au français | 283

Passages de la frontière linguistique dans la littérature des écrivains roumains exilés au XXe siècle

Ioana Bican

ENTRETIEN

Logique des frontières, poétique des frontières, antiAtlas des frontières | 305

Entretien avec Anne-Laure Amilhat Szary et Cédric Parizot

Corinne Fournier Kiss et Patrick Suter

Bibliographie

Index

Les contributrices et contributeurs

Voir le livre sur le site de l'éditeur…