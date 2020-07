Les ateliers d'écriture et l'Oulipo

Cécile De Bary

Paru le 13/05/2020

ISBN : 9791037003300

Collection : Cahiers Textuel

Thématique : Langues et littératures

Dimensions : 15.2 x 22.9 cm

Pages : 260

L’Oulipo est couramment associé aux ateliers d’écriture. Il est pourtant arrivé à ses membres d’exprimer certaines réticences à l’égard d’une telle assimilation : les contraintes étaient censées, dans l’esprit des fondateurs, s’adresser aux écrivains seulement. Dès lors, l’animation d’ateliers par le groupe constitue une inflexion, celle-ci allant de pair avec les lectures publiques qui débutent dans les mêmes années – et faisant suite à l’assimilation par les pédagogues de ses outils –, une ouverture influençant sa réception. La publication cherche encore à déterminer ce que l’Oulipo a apporté aux ateliers : en particulier, quel bénéfice ces derniers tirent-ils de la contrainte ? Et quels types de production suscite-t-elle ? Les contributions rassemblées dans ce volume évaluent enfin l’influence actuelle du groupe sur ces pratiques, et ce qu’implique d’y faire référence, ou pas.

Cécile De Bary est maître de conférences à l’université de Paris. Elle a consacré de nombreuses publications à Georges Perec, à l’Oulipo, à Queneau, ainsi qu’à la fiction contemporaine, et est l'auteur de : Une nouvelle pratique littéraire en France. Le groupe Oulipo de 1960 à nos jours.

