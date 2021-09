Clifford D. Donner, Marat. Savant et tribun (trad. Etienne Dobenesque)

Editions La Fabrique

Parution le 17/09/2021.

232 p. – 15€ – ISBN : 9782358722209

La légende forgée après Thermidor continue d’obscurcir le rôle historique de Marat : cet homme dépeint comme un fou et un charlatan ne pouvait être qu’un personnage secondaire, un dangereux démagogue, incarnant les excès et les impasses de la Révolution française.

C’est un tout autre portrait que dresse ce livre. Celui d’un médecin et physicien à la carrière honorable qui ne mérite pas moins le titre de scientifique qu’un Condorcet ou un Lavoisier. Celui d’un homme épris d’égalité qui s’est complètement identifié à la lutte des classes non possédantes. Celui d’un journaliste sagace dévoilant inlassablement dans L’Ami du peuple les intrigues des pouvoirs successifs. Celui enfin d’un leader politique clairvoyant qui n’hésitait pas à aller à contre-courant, y compris de l’opinion populaire – tout le contraire d’un démagogue et d’un opportuniste.

Clifford D. Conner nous offre une introduction enthousiaste à la figure la plus subversive de la Révolution française.

Lire un extrait.