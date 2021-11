Depuis de nombreuses années, l'écrivain et militant écologiste nord-américain Rick Bass constate la disparition de nombreuses espèces animales et de leurs habitats. Comment alerter sur l'inquiétante perte de la biodiversité et encourager à modifier nos comportements et nos pratiques envers les animaux ? Comment décrire la richesse et la fragilité de faune nord-américaine sans attirer les curieux dans des espaces menacés par la présence humaine ? Quel rôle peut jouer la fiction dans cette entreprise militante ?

À travers l'étude des nouvelles de Rick Bass, cet ouvrage interroge la manière dont l'écriture fictionnelle joue un rôle essentiel dans la protection du monde non humain et dans la valorisation des modes d’être des animaux. Il adopte une approche pluridisciplinaire et propose sa contribution aux débats éthiques, philosophiques et esthétiques sur les rapports entre la littérature et les animaux.L’une des particularités de la poétique de Rick Bass est qu’elle sollicite la structure et la substance de l’écriture afin de faire éprouver l’infinie variété des modes d’existence qui composent le vivant. Grâce à un travail sur le rythme, les sonorités ou la syntaxe, l’écriture de Bass donne à ressentir la présence élusive d’un cerf, la nage circulaire de cygnes ou la souffrance muette d’une mule blessée.

Elle nous oriente vers d’autres styles, d’autres phrasés, et amène nos propres façons d’exister vers de nouvelles conduites plus éthiques. Cet ouvrage, qui est la première étude en français consacrée à l’œuvre de Rick Bass, s’adresse plus largement à toutes celles et ceux qui s’intéressent à la représentation des animaux dans la littérature et dans les arts.

Voir sur le site de l'éditeur…

Lire en ligne sur OpenEditionBooks…

Sommaire

DédicaceRemerciementsL’œuvre de Rick BassÉditions utilisées et abréviationsIntroduction générale

Partie I. Les animaux, des balises paysagères

Introduction

Chapitre 1

Lieux communs

Chapitre 2

En quête de l’animal

Chapitre 3

La médiation du corps animalier

Partie II. Allures du temps

Introduction

Chapitre 4

Les animaux, témoins des origines

Chapitre 5

Figures de l’« humanimal »

Chapitre 6

Une temporalité animalière

Partie III. Tracer des styles animaliers

Introduction

Chapitre 7

Donner voix et présence aux animaux

Chapitre 8

Une poétique de la trace

Conclusion

Bibliographie générale