Catharine A. MacKinnon

Le Féminisme irréductible

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Catherine Albertini, Michèle Idels,

Jacqueline Lahana, Martine Laroche, Thérèse Réveillé, Martine Swyer

Préface de Noëlle Lenoir

Parution de l’édition de poche Les classiques du féminisme américain le 13 février 2020

2020 (Broché, 2005)

352 p.

26,50 €

EAN 9782721004864

Poche 576 p.

10 €

EAN 9782721007124

Les essais de la théoricienne et militante américaine Catharine A. MacKinnon qui forment ce recueil ont été élaborés à partir de conférences données dans les années 1980. Pionniers et mondialement connus, ils ont marqué les consciences, les travaux universitaires et fait évoluer les politiques publiques et le droit américain: reconnaissance en 1986 du harcèlement sexuel comme discrimination de sexe, puis de la pornographie et de la prostitution comme violences contre les femmes. Soubassement du mouvement #MeToo, ils sont incontournables pour quiconque « cherche des réponses aux grandes questions que pose la subordination des femmes aux hommes».

La sexualité est au féminisme ce que le travail est au marxisme : rien ne nous appartient davantage, et pourtant il n’est rien dont on ne soit davantage dépossédées. C.A. McK.

Catharine A. MacKinnon est l’une des figures intellectuelles majeures du féminisme américain. Professeure de droit et de sciences politiques, avocate à la Cour Suprême, elle a défendu bénévolement des femmes victimes d’atrocités sexuelles en ex-Yougoslavie. Autrice d’une douzaine d’ouvrages et de nombreux articles, elle a aussi été la première Conseillère spéciale du Procureur de la Cour pénale internationale pour les questions de genre.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…