Bulletin de la Société Paul Claudel ,n° 230, 2020-1,

Correspondance Claudel ‒ Saint-John Perse

sous la direction de Catherine Mayaux et de Marie-Victoire Nantet

Paris, Classiques Garnier, coll. Bulletin de la Société Paul Claudel, 2020

EAN : 9782406105220

108 p. — 25,00 €

Le Bulletin de la Société Paul Claudel existe depuis 1958 et paraît tous les quatre mois. Il publie des inédits et des études et rend fidèlement compte de l'actualité éditoriale et théâtrale claudélienne.

Catherine Mayaux

Paul Claudel et Alexis Leger, correspondance privée. 1906-1950 /

Paul Claudel et Alexis Leger, private correspondence. 1906-1950 9

ENTRETIEN / INTERVIEW

Jacques Parsi

Entretien avec Gilles Blanchard.

Le Père humilié au Théâtre National de Bretagne /

Interview with Gilles Blanchard.

Le Père humilié at the Théâtre National de Bretagne 59

THÉÂTRE / THEATRE

Jean-Noël Segrestaa

Un opéra sur L’Annonce faite à Marie /

An opera on L’Annonce faite à Marie 75

Armelle de Vismes

Un Partage et un Otage en devenir /

A Partage and an Otage in the making 83

EN MARGE DES LIVRES / BOOK REVIEWS

Daniel Jouanneau, Dictionnaire amoureux de la Diplomatie

(Hubert Martin) 91

Mot du Président et assemblée générale /

President’s address and general meeting 97

Bibliographie/Bibliography 103

Annonces/Announcements 105

Résumés/Abstracts 107