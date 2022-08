Présentation

Le questionnement du sujet, dans le contexte propre à la société où les liens se sont distendus au profit du règne des individus, demeure une problématique subjective et intersubjective. Cet enjeu social préoccupe aussi le discours social et littéraire en particulier. C'est pourquoi quelques fictions romanesques francophones - Afrique, Antilles et océan Indien - de l'extrême contemporain ont investi le thème du sujet-objet dans le monde social, dans sa relation à soi et à l'autre. De plus, en édifiant leur propre idée du sujet du XXIe siècle, ces récits francophones proposent un regard esthétique sur le monde contemporain. Partant de ce constat, cet essai examine ces textes en essayant de déceler leur manière de traiter du sujet notamment face au temps, aux souffrances humaines et à l'énigme de l'autre.

Sommaire

Introduction

Sujet et individualisme

Corpus littéraire et hypothèse

Modèle littéraire francophone

Objectité

Figure-puissance

Figure généalogique

Subjectité

Mal du sujet

Attributions du sujet

Interrogativité

Regard extérieur

Regard intérieur

Extériorité

Affection du sujet

Sujet et histoire

Effectivité historique

Mémoire individuelle et collective

Temps du passé

Images-souvenirs

Figures anthropologiques

Humanisme

Filiation

Affectivité

Mélancolie et le face à soi

Nostalgie, regret et déracinement

De l’existence aux retours aux origines

Souffrance et mal-être du sujet

Traumas du sujet

Aliénation du sujet

Énigme de l’autre

Négativité de l’autre

Pulsion épistémophilique

Conclusion

Les auteurs

Buata B. Malela (Auteur)

Buata B. Malela est maître de conférences habilité à diriger des recherches à l’Université de Mayotte (France), membre du laboratoire CEREDI de l’Université de Rouen et chercheur associé à l’Université Libre de Bruxelles. Ses recherches portent principalement sur les littératures francophones, la théorie de la littérature et la pop-musique francophone.

Cynthia V. Parfait (Auteur)

Cynthia V. Parfait est maître de conférences habilitée à diriger des recherches à l’Université d’Antsiranana (Madagascar) où elle enseigne les littératures francophones. Ses domaines de recherches portent sur les littératures francophones de l’océan Indien et les éditions littéraires à Madagascar.