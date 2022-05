Présentation :



Ouvrage collectif à dimension internationale, Le Dictionnaire Yourcenar propose en 325 entrées une présentation analytique de l’œuvre, de la figure intellectuelle, des prises de position publiques, des temps forts de l’existence de Marguerite Yourcenar (1903-1987). Femme de Lettres française née en Belgique et naturalisée américaine, elle s’illustre durant six décennies dans l’ensemble des genres littéraires tout en doublant son œuvre par une intense activité épistolaire. En retrait d’une modernité incarnée par le surréalisme, l’existentialisme et le Nouveau Roman, la première femme élue à l’Académie Française déplace toutefois bien des usages et se trouve en phase avec un XXIe siècle dont elle annonce certaines évolutions culturelles : le jeu entre fiction et non fiction, le renouvellement de l’écriture de soi hors du modèle autobiographique, la revendication écologique dont elle compte parmi les pionnières, l’exigence d’une littérature du monde à laquelle cette éternelle voyageuse associe un idéal d’universalité.



Bruno Blanckeman, maître d’œuvre du Dictionnaire Yourcenar, est professeur de littérature française des XXe-XXIe siècles à la Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Il est l’auteur d’essais, articles et collectifs portant sur la littérature narrative d’expression française depuis 1980 et sur l’œuvre et la correspondance de Marguerite Yourcenar.

La table des matières de l’ouvrage est disponible sur la page présentant l’ouvrage, à l’adresse : www.honorechampion.com