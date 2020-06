"Développé à l’aide du moteur graphique Bitsy, le mini jeu « British Library Simulator » offre un résultat en pixel art tout à fait charmant. Avec sa palette de couleur limitée et son gameplay simplifié à l’extrême, la prise en main est immédiate – pour peu que l'on dispose d'un clavier.

Déplacez votre avatar de case en case à l’aide des touches fléchées de votre clavier — ou les boutons WASD — et interagissez avec les personnages et objets que vous rencontrez en chemin. Ce faisant vous découvrirez peut-être quelque chose de nouveau sur le bâtiment et les projets numériques sur lesquels la Bibliothèque travaille actuellement.

Plein d’humour et de détails cocasses, le jeu propose une immersion vidéoludique bien particulière. Il devient par exemple impossible de visiter les étages de la bibliothèque... si vous ne vous êtes pas auparavant débarrassé de votre manteau pixelisé au vestiaire.



Ce mini jeu fait parti du projet « Emerging Formats » mis en place par la British Library qui a pour objectif de proposer des outils numériques ludiques et pédagogiques. Pour en savoir plus, rendez-vous à cette adresse.

Bitsy fonctionne mieux avec le navigateur Chrome et si vous jouez sur votre smartphone, faites glisser votre doigt d’avant en arrière pour déplacer votre avatar et appuyez sur la zone de texte pour progresser dans les dialogues.

Pour plus d’immersion, on vous conseille de chuchoter vos commentaires.

Pour accéder au jeu, ce sera par ici."

Raphaël GARIEPY