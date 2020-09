Brenton Hobart

La Peste à la Renaissance. L’imaginaire d’un fléau dans la littérature au XVIe siècle

préface de Frank Lestringant

Paris, Classiques Garnier, coll. Géographies du monde, 2020

EAN : 9782406089964

1015 p. — 48,00 €

Les auteurs français de la Renaissance, tels Clément Marot, François Rabelais, Montaigne, perpétuent et font évoluer un corpus de représentations de la peste en mêlant imitation et invention et en se mettant souvent en scène comme des survivants des épidémies. La peste devient un genre littéraire codifié.

