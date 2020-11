Œuvres historiques, philosophiques et politiques

Précédées de l’Histoire de Bossuet, par le Cardinal de Bossuet

Texte établi par Maxence Caron,

Préface de Renaud Silly

Les Belles Lettres, 2020

LXII + 3868 p. — Parution : 06/11/2020 — EAN13 : 9782251450759

« Dans l’ordre des écrivains, je ne vois personne au-dessus de Bossuet. » — Paul Valéry



« C’est un Homère biblique. Le jour où par bonheur je rencontrai Bossuet, il me sembla que le voile du Temple se déchirait du haut en bas et que je voyais les dieux marcher. Bossuet est la plus grande parole de l’univers chrétien et le meilleur conseiller des princes. »

Napoléon



« C’est plus beau que tous les écrivains de ce grand siècle qui en a produit de si grands. » — George Sand



« Quelle merveille que cette vie et que cette œuvre ! Pas un discours et pas un livre de Bossuet qui n’ait été d’utilité publique. Personne ne fut plus exempt de tout amour-propre d’auteur que cet écrivain si grand entre les plus grands. » — Jules Lemaître



« Bossuet est le grand maître de la prose française. Si un seul livre de toute notre littérature devait subsister pour témoigner devant le monde de ce que furent la langue et l’esprit français, ce serait l’Histoire des variations que je choisirais. » — Paul Claudel





Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704) est un si puissant génie que le siècle de Louis XIV le considéra comme l’ultime père de l’Église. Universaliste au vrai sens, et plaçant la recherche de la Vérité au-dessus de tout, sa pensée est exactement le contraire de tout ce que, de nos jours, l’homme moyen considère comme évident. Détenteur d’arguments irréfutables qui, en un verbe d’une force jamais vue et un cinglant humour, mettent à bas, sans effort et avec plusieurs siècles d’avance, les obsolètes et maigrelettes bases de notre « nouveau » monde, l’œuvre de Bossuet est un cauchemar pour l’idéologie et le bien-pensant. Elle brandit la beauté comme un enfer pour le moderne. De nombreux chefs-d’œuvre étaient donc introuvables – depuis plus d’un siècle.

Toutes précédées d’introductions historiques et critiques, ces Œuvres historiques, philosophiques et politiques sont préfacées par le frère dominicain Renaud Silly, docteur en théologie, collaborateur de l’École biblique et archéologique de Jérusalem. Aucune grande biographie contemporaine n’ayant été consacrée à Bossuet, nous avons inclus ici la vaste et magistrale Histoire de Bossuet écrite par le Cardinal de Bausset : abondamment documenté, ce grand livre, qui était devenu rare, demeure un modèle de recherche, de précision et d’élégance.

TABLE DES MATIÈRES

TOME I

Sainteté de Bossuet, préface de Renaud Silly o.p.

Avant-propos de Maxence Caron

Histoire de Bossuet, par le Cardinal de Bausset

Défense de la tradition et des saints pères

Histoire des variations des églises protestantes



TOME II

Avertissements à Jurieu

Défense de l’Histoire des variations

Explication de la Messe à un nouveau catholique

Instructions pastorales

De l’instruction de Monseigneur le Dauphin

Politique tirée de l’Écriture sainte

Discours sur l’histoire universelle

Relation sur le quiétisme

Avertissement aux protestants sur leur prétendu accomplissement des prophéties

Abrégé de l’Apocalypse

Traduction et commentaire du livre de l’Apocalypse

Explication de la prophétie d’Isaïe

Maxence Caron — Philosophe, poète, romancier, musicien, Maxence Caron est l’auteur d'une œuvre abondante réunie en un système des arts et de la pensée.Arpèges brisés (Un millier d’aphorismes), publication hors commerce, 1995. Lire Hegel, Ellipses, 2000. Fondements de la politique hégélienne, dans La pensée politique, Ellipses, 2003. La Trinité chez saint Augustin, Ellipses, 2004. Heidegger (Pensée de l’être et origine de la subjectivité), Éd. du Cerf, 2005. Introduction à Heidegger, Ellipses, 2005. Être et identité, Éd. du Cerf, 2006. Heidegger (dir.), Éd. du Cerf, 2006. Le Principe chez saint Augustin, dans Le principe, Vrin, 2006. Hegel (dir.), Éd. du Cerf, 2007. Microcéphalopolis (roman), Via Romana, 2009. La Vérité captive (De la philosophie, I), Éd. du Cerf, 2009. Pages (Le Sens, la musique et les mots), Séguier, 2009. Saint Augustin (dir.), Éd. du Cerf, 2009. La Pensée catholique de Jean-Sébastien Bach, Via Romana, 2010. Le Chant du Veilleur (Poëme Symphonique), Via Romana, 2010. Philippe Muray (dir.), Éd. du Cerf, 2011. Philippe Muray, la femme et Dieu, Artège, 2011. L’Insolent (roman), Robert Laffont / NiL, 2012. 2e éd. 2017. Journal inexorable, Via Romana, 2012. Improvisation sur Heidegger, Éd. du Cerf, 2012. Bréviaire de l’Agnostique, P.-G. de Roux, 2013. Le Contrepoint de Hegel, Vrin, 2014. La Satire Foutre, Les Belles Lettres, 2014. Verbe et vie de saint Augustin, essai-préface aux Sermons sur l’Écriture de Saint Augustin, "Bouquins", Robert Laffont, 2014. Portrait de l’Artiste en Glenn Gould, P.-G. de Roux, 2014. De l’art comme résistance à l’implication politique, Séguier, 2015. Sexualités légendaires (Pièce en un acte), dans La Revue Littéraire, Éd. Léo Scheer, 2015. Beckett prophète taciturne, partie I et partie II, dans L’Atelier du Roman (n° 86 et 87), Flammarion, 2016. La Transcendance offusquée (De la philosophie, II), Belles Lettres, 2018. La pensée de Marc Fumaroli, essai-préface de Partis pris de M. Fumaroli, "Bouquins", Robert Laffont, 2019. Fastes, suivi de Manifeste du maxencéisme, Belles Lettres, 2019.

Renaud Silly — Docteur en théologie, spécialiste d’exégèse biblique, le Père Renaud Silly est dominicain. Collaborateur de l’École biblique et archéologique de Jérusalem, il est également à ce jour l’un des meilleurs connaisseurs de la vie et de l’œuvre de Bossuet.