Les relations entre la Chine et la France ne cessant de se développer, la problématique de la communication interculturelle entre les deux pays devient un enjeu important. Dans ce contexte, cette thèse a pour objectif de mettre en place une approche interculturelle dans l’ enseignement du français en milieu universitaire chinois pour sensibiliser les étudiants à la diversité culturelle et les préparer aux contacts interculturels.

Avec un cadre de référence méthodologique élaboré sous les aspects pragmatiques et ethnographiques, nous avons essayé donc de cerner l’ origine des difficultés communicationnelles et relationnelles entre Chinois et Français en identifiant les principales variables culturelles exprimées sous forme d’ allusions dans la langue, d’ usages sociolinguistiques et socioculturels qui régissent les interactions verbales et dans les comportements inhérents au langage non-verbal, etc.

Les différences culturelles sino-françaises relevées dans notre analyse comparative et descriptive aident d’une part à expliquer les éventuels problèmes/obstacles de compréhension liés aux implicites culturels de ces deux communautés et d’ autre part, nous servent de repère important pour proposer des pistes pédagogiques en vue de l’ amélioration dans l’ enseignement de la culture et la formation d’une compétence de communication interculturelle.

***

Chapitre 1 : Langue, culture et communication

1 Autour de la notion de langue

2 La complexité du concept « culture »

3 Culture et communication

4 Culture dans l’enseignement des langues étrangères

Chapitre 2: Perspective interculturelle dans l’enseignement des langues étrangères

1 Observations du concept « interculturel »

2 Emergence et évolution de l’étude de la communication interculturelle

3 La communication interculturelle

4 La compétence de communication

5 L’approche interculturelle dans l’E/A des langues étrangères

Chapitre 3 : Les systèmes de valeurs dans la culture chinoise et la culture française

1 Deux orientations de la relation sociale : collectivisme et individualisme

2 Harmonie et conflit

3 Hiérarchie et égalité

4 Modestie et distinction

5 Au sujet de la politesse

Chapitre 4 : Les manifestations linguistiques et extralinguistiques des variations culturelles dans la communication sino-française

1 Connotations lexicales et différences culturelles

2 Les rituels d’interaction

3 Kinésique: l’étude communicative des comportements corporels

4 Les trois composantes clé d’une culture : temps, espace et contexte

Chapitre 5 : Le contexte éducatif de l’enseignement supérieur du français en Chine

1 Aperçu historique de l’enseignement du français en Chine

2 L’état actuel de l’enseignement supérieur du français en Chine

3 L’enseignement du français comme spécialité dans les départements de français en Chine

4 L’analyse du manuel : « Le français »

5 Les méthodologies pratiquées dans l’enseignement supérieur du français en Chine

Chapitre 6 : Réflexions et propositions pour une formation à l’interculturel en contexte chinois

1 L’implicite indispensable dans l’enseignement/apprentissage du FLE

2 Le développement de l’autonomie de l’apprenant

3 L’enseignant du FLE: médiateur culturel

4 L’importance des échanges avec les locuteurs natifs : une mobilité à la chinoise

5 Une formation de l’ouverture à l’altérité