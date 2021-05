Maison de Chateaubriand Chatenay Malabry

Biennale Hugo à la maison de Chateaubriand de la Vallée-aux-Loups

25 mai - 17 juin 2021

Du 25 mai au 10 juin, la Maison de Chateaubriand vous invite à découvrir l'écrivain Victor Hugo à travers des conférences, spectacles, tables rondes, lectures avec sa biennale littéraire dédiée à l'écrivain. Placée sous le co-commissariat de Jean-Marc Hovasse, professeur de littérature française à Sorbonne Université et de Bernard Degout, directeur de la Maison de Chateaubriand, cette biennale est organisée dans le cadre romantique naturel du parc de la maison de Chateaubriand et en retransmission via le compte Facebook de la Maison. Cette biennale réunira une dizaine d’intervenants qui partageront leur passion pour la vie et l’œuvre de Victor Hugo au public. Parmi les temps forts de cette programmation, l'acteur Fabrice Luchini fera une lecture inédite dans le parc de la Maison de Chateaubriand.

Programme complet…

MARDI 25 MAI 2021

15h30 : OUVERTURE

Bernard Degout (directeur de la Maison de Chateaubriand, co-commissaire de la biennale) et Jean-Marc Hovasse (co-commissaire de la biennale, professeur de littérature française à Sorbonne Université)

17h

Spectacle : Le mystère Esmeralda

Mise en scène de Mickaël Soleirol

Avec

Florence Gaussen (Esmeralda et de nombreux autres personnages)

Rémi de Monvel (Quasimodo, Phoebus, Gringoire, Frollo, et de nombreux autres personnages)



MERCREDI 26 MAI 2021

- 14h

Conférence : « Le musée populaire de Victor Hugo, ou Le Temple de l’idole »

Par Vincent Gille, conservateur du Patrimoine à la maison de Victor Hugo.

- 15h30

Conférence : « Victor Hugo et les femmes »

Par Danièle Gasiglia-Laster, écrivaine et critique

- 17h30

Conférence : « Peint par lui-même : les “cartes de visite” de Victor Hugo »

Par Pierre Georgel, conservateur général du patrimoine

JEUDI 27 MAI 2021

- 15h

Conférence : « Hugo et Flaubert racontés par leur amie anglaise : les Souvenirs de Gertrude Tennant »

Par Florence Naugrette, membre de l’Institut Universitaire de France, Professeur à Sorbonne Université,

- 17h30

Table ronde : « Chateaubriand et Victor Hugo face à Napoléon »

Avec Guy Rosa, professeur honoraire des Universités, Bernard Degout et Jean-Marc Hovasse, cocommissaires de la biennale, respectivement directeur de la Maison de Chateaubriand et professeur de littérature française à Sorbonne Université.

VENDREDI 28 MAI 2021



- 14h

Conférence : « Les Misérables après Les Misérables (1862-1874) »

Par Pierre Laforgue, professeur à l’université Bordeaux-Montaigne

- 15h30

Conférence : « Les dessins du crépuscule »

Par Gérard Audinet, conservateur général du patrimoine, directeur des Maisons de Victor Hugo, Paris / Guernesey

SAMEDI 29 MAI 2021

- 14h30

Conférence : « La construction du souvenir dans Les Contemplations »

Par Ludmila Charles-Wurtz, maître de conférences à l’Université de Tours.

- 15h30 :

Conférence : « Victor Hugo et l’imaginaire du masque »

Par Delphine Gleizes, professeur de littérature française du XIXe siècle à l’université Grenoble-Alpes et membre du laboratoire Litt&Arts

- 17h30

Lecture-spectacle : « Être Chateaubriand ou Victor Hugo »

Par Danièle Gasiglia et Arnaud Laster

DIMANCHE 30 MAI 2021

- 16h

Concert de mélodies françaises sur des poèmes de Victor Hugo : Liszt, Fauré, Reynaldo Hahn, etc.

Fériel Kaddour (piano), Camille Poul (soprano).

- 17h30

Cinéma : Adèle H., présentation par Jean-Marc Hovasse

LUNDI 31 MAI 2021

- 14h

Conférence : « L’histoire souterraine »

Par Claude Millet, professeure de littérature à l’Université de Paris

- 15h30

Conférence : « Hugo, Le Rappel, la Commune »

Par Franck Laurent, professeur de littérature française des XIXe et XXe siècles à l’université du Mans, membre du laboratoire Langues, Littératures, Linguistique des universités d’Angers et du Mans

- 17h30

Conférence-projection :« Le personnage de Claude Frollo à l’écran »

Conférence avec présentation cinématographique d'extraits commentés

Par Arnaud Laster, maître de conférences honoraire, président de la Société des Amis de Victor Hugo

MARDI 1er JUIN 2021

- 16h

Table ronde : « Chateaubriand, Victor Hugo, jardins et botanique »

Avec Jean-Baptiste Hugo, arrière-arrière-petit-fils de Victor Hugo, Françoise Chenet, maître de conférences honoraire, Université Stendhal/Université Grenoble Alpes, et Bernard Degout, directeur de la Maison de Chateaubriand

JEUDI 10 JUIN 2021

- 19h30

Lecture de Fabrice Luchini : Victor Hugo, Charles Baudelaire, Gustave Flaubert et François-René de Chateaubriand

Dans le parc de la Maison de Chateaubriand

INFOS PRATIQUES



Biennale littéraire Victor Hugo

Du 25 mai au 10 juin 2021 à la Maison de Chateaubriand

Réservation par téléphone 01 55 52 13 00 ou par mail : reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

Lecture de Fabrice Luchini : réservations à la Maison de Chateaubriand et aux accueils du musée du Domaine départemental de Sceaux et du jardin du musée départemental Albert-Kahn à partir du mercredi 19 mai

Tarifs :

Lecture de Fabrice Luchini : plein tarif : 35 € - tarif réduit : 25 € (moins de 25 ans, demandeurs d’emplois, membres des associations d’amis des musées)

Spectacles : 8 €

Conférences/projections/tables rondes : plein tarif : 4 € - tarif réduit : 3 €

Suivez en direct la retransmission de toute la programmation (sauf la lecture de Fabrice Luchini) sur le compte facebook de la Maison de Chateaubriand

Deux concerts du festival Les Musicales de la Vallée-aux-Loups encadrent ce programme

Dimanche 23 mai 2021 à 16h

"Un après-midi à l'opéra. Victor Hugo : affinités musicales"

Evocations romantiques autour de Victor Hugo

Hasnaa Bennani, soprano - Amaya Dominguez, mezzo-soprano - Xénia Maliarevitch, piano.

En savoir plus

Dimanche 13 juin 2021 à 16h

"Victor Hugo, paroles et musique"

Jean-François ZYGEL

En savoir plus