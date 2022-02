Présentation :

Le Bestiaire moral dit « de Gubbio » est le seul témoignage dans la littérature italienne médiévale d’un bestiaire rimé. Ce corpus anonyme est composé de soixante-quatre sonnets découverts presque par hasard dans une bibliothèque privée à la fin du xixe siècle. Les poèmes mettent en place un enseignement sur le modèle d’une démonstration essentiellement basée sur l’analogie dont l’objectif entre pleinement dans le cadre de la production morale et didactique italienne médiévale.

L'auteur :

Sylvain Trousselard est spécialiste de littérature italienne médiévale, en particulier la production poétique dite comico-réaliste et la littérature morale et didactique. Il a publié plusieurs traductions inédites parmi lesquelles les sonnets de Rustico Filippi (1998), le Livre des vices et des vertus de Bono Giamboni (2013), les poésies de Folgore da San Gimignano et celles de Cenne da la Chitarra d’Arezzo (2010).

