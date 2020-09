Bernard Potocki

Voyage dans une partie de l'Italie (1825)

Présentation et notes de Nicolas Bourguinat

Broché, 15 x 22 cm, 236 p., 24€

Présentation, édition et notes de Nicolas Bourguinat, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg, spécialiste des écritures et des pratiques du voyage au XIXe siècle.

Paru en 1825 à Poznań, directement en français, ce Voyage dans une partie de l’Italieest l’œuvre de l’écrivain polonais Bernard Potocki, l’un des fils de Jean Potocki, le célèbre auteur du Manuscrit trouvé à Saragosse. Ce récit est d’abord un document témoignant de la manière dont on écrivait sur l’Italie au début du XIXesiècle, à égale distance entre l’écriture du voyage des Lumières, où dominaient les itinéraires descriptifs, et l’écriture du voyage des romantiques où l’emportent peu à peu l’esthétique du fragment, l’anecdote, et l’expression des états de l’âme. C’est avant tout un voyage classique, à l’écriture soignée, qui conduit le lecteur à la rencontre des hauts lieux de l’Italie des beaux-arts et des ruines antiques, mais aussi à la rencontre de l’Histoire, depuis les républiques du Moyen Âge jusqu’à la sortie de l’ère napoléonienne.

Venu lui-même d’une Pologne passée sous domination étrangère, Bernard Potocki fait revivre l’Italie des traités de 1815, placée sous l’influence des Habsbourg, avec un parcours allant de la Vénétie jusqu’à Rome et de là en Lombardie, associant le commentaire des événements de l’histoire récente à l’exploration de l’Italie classique.

