L'ouvrage

La recension – ou compte rendu critique – a une longue histoire que rappelle l’avant-propos de ce livre : « Regards rétrospectifs ». Depuis ses origines au XVIIe siècle jusqu’à son expansion avec la naissance de l’histoire littéraire, elle a pris, adossée à l’esprit de modernité, une multiplicité de formes liées au développement de la communication – sites internet et autres ressources médiatiques.

Mais, dans le champ de la recherche historique ou littéraire, il semble qu’elle ait aujourd’hui tendance à s’étioler et à se dégrader sous la pression de plusieurs facteurs : inflation de publications, emprise de l’informatique, bouleversement de la hiérarchie universitaire. Sans être un mausolée ou un cénotaphe, ce recueil singulier et ponctuel se veut un plaidoyer, un rappel et un appel à une résurrection. Si ordinateurs et tablettes rendent plus aisé au chercheur l’établissement d’une bibliographie, la recension critique, minutieuse et élaborée, ne reste-t-elle pas une indispensable et précieuse boussole dans le maquis des publications qui prolifèrent ?

Les auteurs

Bernard BEUGNOT, professeur émérite à l’Université de Montréal, spécialiste en littérature française du XVIIe siècle.

Bernard TEYSSANDIER, professeur à l’Université de Reims, spécialiste en littérature française du XVIIe siècle.