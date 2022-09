L'ouvrage collectif s'intéresse aux différents séjours du célèbre historien anglais Edward Gibbon (1737-1794) à Lausanne. Bien documentés grâce aux riches fonds privés des archives vaudoises, les trois séjours de l'auteur du Decline and Fall of the Roman Empire constituent le fil rouge de cette synthèse de grande ampleur qui donne un aperçu des recherches réalisées sur le XVIIIe siècle lausannois pendant ces deux dernières décennies dans le cadre du pôle de recherche Lumières.Lausanne.

Ce livre réunit trente-cinq auteurs issus de diverses disciplines: historiens des idées et des religions, littéraires, historiens de l'art et spécialistes de la culture matérielle. Regroupées en sept parties thématiques, les contributions entrent en résonance avec les traces laissées par Gibbon, tout en reflétant son approche historiographique éclectique. Elles abordent des thèmes aussi divers que la formation intellectuelle et le protestantisme au siècle des Lumières, la sociabilité et les divertissements de la noblesse sous l'Ancien Régime, les débats politiques et les révolutions de la fin du siècle, ou encore les pratiques littéraires et artistiques. Autant de perspectives qui permettent de situer le Pays de Vaud à la croisée des Lumières européennes.

Table des matières et début de l'introduction