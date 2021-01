Charles Baudelaire, Au-delà du romantisme. Écrits sur l’art

Édition : Michel Draguet

GF Flammarion, 2021

*

352 p.

11,50 EUR

ISBN : 9782080206282

*

DESCRIPTION

Baudelaire critique d’art ne cesse jamais d’être poète : « Il m’arrivera souvent, écrit-il, d’apprécier un tableau uniquement par la somme d’idées ou de rêveries qu’il apportera dans mon esprit. » Autrement dit, il décrit comme il flâne, avec une acuité de perception que seule rend

possible une disponibilité parfaite à l’œuvre contemplée. C’est à ce titre qu’il encense Delacroix, « peintre essentiellement littéraire », et qu’il raille la ligne dure du dessin d’Ingres. Cette connivence entre peinture et poésie revêt des formes multiples : de la relation classique d’une exposition à la définition de « l’art philosophique », en passant par un éloge en règle du dandysme ou du maquillage, ses écrits sur l’art témoignent d’une pensée toujours mobile,

insoucieuse des genres et des hiérarchies, fécondée par les correspondances qu’elle décèle.



Ce volume contient :

Exposition universelle de 1855 – L’Art philosophique – Salon de 1859 – Le Peintre de la vie moderne – Peintres et aquafortistes – L’Œuvre et la vie d’Eugène Delacroix – Lettre à Manet du 11 mai 1865.

