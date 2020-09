Boris Vian

Correspondances 1932-1959

Fayard, 2020

736 p. — EAN : 9782213716503

Ouvrage publié vec le soutien de la Fondation d'entreprise La Poste

Sur fond de Seconde Guerre mondiale et d’une France de l’après-guerre, ce beau volume en partie inédit révèle un Boris Vian tour à tour facétieux, amoureux, tendre, corrosif et combatif.

Boris Vian a beaucoup écrit. 10 000 pages ont été publiées, restait en suspens la correspondance.

Dans les échanges avec sa première épouse Michelle se dessinent notamment l’univers de Saint-Germain-des-Prés, celui de Saint-Tropez avec ses clubs et ses personnalités hautes en couleur. Les copains – écrivains, jazzmen ou artistes – deviennent source d’inspiration, voire des personnages de son œuvre. Boris Vian leur écrit, mais répond aussi continuellement aux missives d’admiratrices, de lecteurs anonymes passionnés de musique et aux journalistes qui n’aiment pas son style.

Quant à la séquence familiale inédite qui ouvre cet ouvrage, elle résonne avec une puissance singulière. Les lettres à sa mère, surnommée Pouche, alors qu’il est en première année de l’École centrale, sont particulièrement touchantes, comme ses charmants échanges plus tard avec ses deux enfants, Patrick et Carole.

Ses lettres d’amour nous bouleversent, qu’elles soient coquines, drôles ou poétiques. Et puis un jour le premier amour disparaît pour refleurir ailleurs, avec Ursula, son Ourson.

Si l’on connaissait son esprit facétieux et provocateur, cette correspondance révèle l’humeur parfois assombrie d’un homme qui se sait malade depuis l’adolescence et qui vit différemment. Ressort quelquefois le ton d’un écrivain blessé de ne pas avoir été compris ni sous son nom ni sous celui de Vernon Sullivan. Même si Simone de Beauvoir lui écrit avoir aimé « en gros et en détail » L’Écume des jours ou que Raymond Queneau le soutient contre vents et marées.

​Lire un extrait…



Nicole Bertolt collabore avec Ursula Vian Kübler (seconde épouse de Boris Vian) à partir de 1980 et est aujourd’hui mandataire pour l’œuvre et directrice du patrimoine de Boris Vian. Elle nous dévoile ici un trésor, une sélection de près de cinq cents lettres de celui et à celui qui aurait eu cent ans le 10 mars 2020. Un détail qui n’en est pas un : regardez la date à la fin de L’Écume des jours…



Voir le livre sur le site de l'éditeur…

*

La revue Florilettres a consacré l'une de ses livraisons à cette édition…