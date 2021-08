Bruno Remaury

L'odre des choses

Librairie J. Corti, sept. 2021

180 p. — ISBN : 978-2-7143-1259-4 — 17 € 50

Ce livre, articulant la fiction et les faits, esquisse l’évolution de notre rapport aux choses, passé en quelques siècles d’une vision fluide et ouverte, issue des anciens systèmes qui reliaient l’homme à ce qui l’entourait, bêtes et plantes, astres et dieux, à un ordre séparé et éclairé dans lequel chaque chose occupe une place déterminée.

S’y croisent un chasseur au siècle des Lumières, Daniel Defoe et Robinson Crusoé, un enfant qui se cache, une impitoyable comtesse, des encyclopédistes, une fille sauvage, un voyageur en Sicile, l’empereur Tibère, Piero di Cosimo, le dieu Pan, une sorcière, un sans-abri anglais ainsi que des figures et rituels venus du fond des temps.

Non pas suite, mais prolongement du paysage entrepris avec Le Monde horizontal et Rien pour demain, L’ordre des choses en reprend la trame narrative, faite de fragments et d’associations, tissée de personnages réels et fictionnels. Au bout de ce parcours, dont le lecteur est aussi le traducteur, se dessine la manière dont la modernité, prise au sens large, a modifié les cadres de pensées avec lesquels nous pensons ce qui nous entoure.

Bruno Remaury est né en 1961. Après des études en art et un doctorat en anthropologie sociale, il a longtemps travaillé dans l’enseignement professionnel où il a également dirigé une collection de livres.

Son premier texte littéraire “Le Monde horizontal”, publié en 2019, chez Corti, a été particulièrement remarqué par la presse et les libraires. Il a obtenu la Mention spéciale du jury du Prix Wepler Fondation de la Poste, 2019