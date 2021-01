L’étude des auteurs classiques latins aux XIe et XIIe siècles – Tome V. Études et découverte de 1987 à 2017

Birger Munk Olsen

CNRS éditions, 2020

*

592 p.

140 EUR

EAN : 9782271135308

*

DESCRIPTION

Pendant les trente années de 1987 à 2017, les recherches sur les manuscrits classiques latins et les bibliothèques médiévales ont fait des progrès spectaculaires grâce à la découverte de nouveaux matériaux et à une multitude d’études, qui nous ont procuré une connaissance plus précise et plus approfondie de la réception médiévale de la littérature antique. Le présent volume se propose d’en faire un bilan indispensable.

La première partie reprend le Catalogue, en donnant des renseignements bibliographiques, codicologiques et/ou philologiques sur près de deux mille manuscrits antérieurs au début du XIIIe siècle et en s’enrichissant de plus de deux cent cinquante nouveaux manuscrits et fragments. La deuxième partie ajoute une quinzaine de nouveaux inventaires et met à jour nos connaissances des scriptoria et des bibliothèques de la période qui ont laissé des inventaires ou qui ont copié ou possédé des textes classiques. La troisième partie rend compte des manuscrits disparus, retrouvés ou déplacés et donne une bibliographie des catalogues des bibliothèques actuelles. La quatrième partie, enfin, contient des Addenda et corrigenda aux tomes IV, 1 (Travaux philologiques) et IV, 2 (Manuscrits et textes).

Le volume se termine par des tables des noms des personnes médiévales et des incipit des nouveaux textes, ainsi que par un index des quelque deux mille cinq cents manuscrits de trois cent trente-deux bibliothèques différentes, qui sont cités ou traités.

L’ouvrage, en complétant et en mettant à jour les quatre volumes précédents, constitue ainsi un instrument de travail incontournable pour les philologues classiques, les médiévistes et les conservateurs de manuscrits.

Birger Munk Olsen, agrégé de l’Université, docteur en littérature française et docteur honoris causa de l’École normale supérieure, est l’auteur de nombreux travaux, qui traitent notamment des bibliothèques médiévales et de la réception de la littérature classique au Moyen Âge ...

Voir le site de l'éditeur...