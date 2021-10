Pour accéder au livre en version html, cliquez ici.

La réflexion sur les injustices épistémiques occupe désormais une place à part entière dans le champ des inégalités sociales. Ces injustices peuvent être vécues au quotidien dans les interactions sociales, les rapports avec les institutions publiques ou encore dans les dispositifs de participation citoyenne, tout comme elles peuvent être générées et vécues au sein même du processus de recherche. Leur analyse ne serait pas complète sans la mise en lumière des expériences et savoirs situés de groupes minoritaires et des actions individuelles, institutionnelles et citoyennes visant à les réduire. Comprendre et réduire les injustices épistémiques invitent ainsi d’emblée à décloisonner les registres discursifs et disciplinaires et à mêler les préoccupations sur le vivre ensemble et sur la production de la recherche.

Né d’un colloque tenu à Namur en 2019, ce livre propose des réflexions et des analyses sur ces enjeux de la part de 54 auteurs et autrices de sept pays. Études empiriques, discussions théoriques et analyses réflexives s’entrecroisent pour permettre une réflexion collective multidisciplinaire sur les mécanismes producteurs des injustices épistémiques et les moyens de les enrayer.



Tables des matières



Introduction. Regards indisciplinés sur les injustices épistémiques



I. Les injustices épistémiques entre déni de reconnaissance, production de l’ignorance et lucidité subversive



Une forme d’injustice épistémique en contexte institutionnel : le cas des préposées aux bénéficiaires dans les organisations gériatriques au Québec

Trouble dans la hiérarchie ordinaire des savoirs. Paradoxes du travail pair

Entre désir de symétrie et production de l’ignorance en santé mentale : le cas des services d’intervention à domicile et dans les milieux de vie

Faire place à l’indignation. Réduire les inégalités communicationnelles dans un processus de planification urbaine montréalais

Travail pair versus travail social: quelle légitimité de la mètis face aux savoirs académiques?

Partager le monopole des savoirs dans l’usage de drogues. Le cas des junkies au Maroc

Avantage versus injustice épistémiques : stratégies d’empowerment dans la réhabilitation éducative et professionnelle des femmes paraplégiques

Décrédibilisation du discours militant et droits des personnes handicapées

II. Quelles écologies des savoirs pour favoriser la justice épistémique ?



Entre sciences des sols et savoir-faire paysans : faire dialoguer les formes de connaissance pour améliorer de la santé des sols cultivés

Accès à la justice et injustices épistémiques : état des lieux, obstacles et possibles

De la disqualification à la prise en compte de parole des personnes dites handicapées psychiques par les décideurs et décideuses publics : le défi de la recherche-action participative en santé mentale d’Advocacy France

Boutique des Sciences et mise en saillance de résistances épistémiques. Une approche à partir de la parcelle SICOR à Grand-Lahou/Côte d’Ivoire

« Tiens, ça n’arrive pas qu’à moi! » Revalorisation identitaire individuelle et collective en atelier-théâtre

Wood in Molenbeek : une recherche participative qui bouscule pratiques et praticien-ne-s

D’une injustice environnementale à une justice épistémique. Le cas de l’incinérateur de Marseille à l’Institut écocitoyen pour la connaissance des pollutions de Fos-sur-Mer

III. Réflexivités épistémiques. S’interrelier par l’écriture et la recherche



Tous et toutes pareil-le-s, tous et toutes différent-e-s : changer les regards pour réduire les inégalités entre les savoirs

Le Groupe de Recherche Action Sérieuse (GRAS), ou comment lutter contre les injustices épistémiques dans le champ du vieillissement

Quand l’analyse se fait à plusieurs voix. La co-auctorialité dans une recherche-action dans le secteur de l’aide alimentaire

Précarisation alimentaire à Barcelone et injustices épistémiques. Utilité sociale de la recherche et recours aux méthodologies participatives

L’ignorance située : un garde-fou pour ne pas (re)produire des injustices épistémiques

Vers une réalité élargie. Se situer entre savoirs et expériences: trouver sa voix propre et l’inter-relier

Formulaire d’évaluation des contributions

Les autrices et les auteurs

Les résumés



À propos des Éditions science et bien commun

ISBN version imprimée : 978-2-925128-11-3

ISBN PDF : 978-2-925128-12-0



DOI : 10.5281/zenodo.5573850



470 pages

Date de publication : octobre 2021