De Gethsémani au Golgotha. La Passion dans l'art et dans la littérature

Sous la direction de Bernard Gendrel, Mireille Labouret et Élisabeth Le Corre

Rennes : Presses universitaires de Rennes, "Interférences", 2021

EAN 9782753582224.

328 p.

25EUR.

Présentation :

Indépendamment de sa valeur théologique, le récit de la Passion possède une force dramatique et émotionnelle propre à toutes les transpositions, qu’elles soient fidèles au message chrétien, le transforment ou le subvertissent. Comment représenter le Christ souffrant et les personnages qui l’entourent ? Dans quel but ? Que devient la Passion alors que la société se sécularise ? Peut-on séparer la visée esthétique et la visée religieuse ? Les textes rassemblés dans ce volume répondent à ces questions à travers un vaste corpus d’œuvres, du Moyen Âge au XXIe siècle, empruntées à différents domaines : littérature française et étrangère, théâtre, cinéma, peinture, musique.

Avec le soutien de la Comue Paris-Est.

Table des matières

Introduction

Bernard Gendrel, Mireille Labouret, Élisabeth Le Corre

Première partie

Voir la Passion



François Bœspflug : Le Christ portant sa croix lors de la montée au Calvaire. Naissance et portée d’un gros-plan à succès

Emanuela Fogliadini : Le thrène dans l’art monumental du Moyen Âge slave (macédonien et serbe) et dans l’héritage post-byzantin

Véronique Dalmasso : L’esthétique de la souffrance dans la Crucifixion du Christ et des larrons

Maud Pouradier : Une image efficace de masse, La Passion du Christ de Mel Gibson

Frédéric Roussille : Paradoxe sur l’ouvrier dans Maestà, La Passion du Christ, un film d’Andy Guérif

Deuxième partie

Méditer la Passion



Élisabeth Pinto-Mathieu : « C’était pénible à voir » : le sermon du Vendredi saint 1416 de saint Vincent Ferrier

Christophe Bourgeois : Le poème du quadruple sens : les Théorèmes de Jean de La Ceppède

Pierre Lyraud : Corpus absconditum. Enjeu de la représentation du corps de la Passion chez Pascal

Claire Fourquet-Gracieux : Clé de voûte et représentation de la Passion : l’Explication littérale du Psaume 21 de Bossuet



Troisième partie

Raconter la Passion



Émilie Sermadiras : Zola face au calvaire de « l’humanité souffrante » : de l’Imitation à la compassion

Frédéric Slaby : Donner sa vie pour la Passion dans La Puissance et la gloire de Graham Greene

Jérôme Laurent : Les crucifiés d’Henri Michaux

Carole Auroy : De quelques éclats fictionnels de la Passion chez Sylvie Germain et Laurent Gaudé



Quatrième partie

Jouer la Passion



Philippe Charru : Quels fruits Johann Sebastian Bach attendait-il de l’écoute de ses Passions ?

Katherine Rondou : La Passion selon Michel : étude des représentations de la mort du Christ dans le théâtre de Michel de Ghelderode

Laure Darcq : La Passion et la scène symboliste (1888-1913) : « Notre Seigneur Jésus-Christ sur les planches »

Denis Labouret : Passion rejouée, Christ recrucifié, Dieu réincarné : autour de Nikos Kazantzakis



Cinquième partie

Subvertir la Passion



Nicolas Le Cadet : La Passion de la « haulte dame de Paris » (Pantagruel, chap. XXII)

Marie Kawthar Daouda : Du Crucifié à la crucifiée : iconoclasme et sublimation de la Passion féminisée dans la littérature fin-de-siècle

Dorothée Catoen-Cooche : La Passion sous le regard de Jouve

Serge Rolet : Le Judas Iscariote de Léonide Andréïev : une Passion subvertie