Benjamin Fondane

Lévy-Bruhl ou le métaphysicien malgré lui

texte établi et présenté par Serge Nicolas et Dominique Guedj

éd. de l'Éclat

Octobre 2019

ISBN : 978-2-84162-454-6

336 pages

Prix : 19 €

Les écrits de Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939) ont eu une importance considérable dans le domaine de la sociologie et de l’anthropologie dans la première moitié du XXe siècle, mais la dimension philosophique de son œuvre a souvent été sous-estimée. Dans un long inédit des années 1940, Benjamin Fondane revient sur cette pensée et en propose une lecture qui va bien au-delà des limites que Lévy-Bruhl lui-même a voulu se donner. Il y voit comme un « coup de théâtre » qui ébranle toutes nos idées reçues et dessine une « métaphysique de la connaissance » qui raccourcit la distance entre rationalité et mystique, reléguant la logique aristotélicienne au rang de logique parmi d’autres. Ce que

Fondane vise alors est une connaissance qui persuade l’homme au lieu de le contraindre, une connaissance libérée de l’« enfer logique » aristotélicien, enfin ouverte aux « révélations » de la vie même. Il livre ici un testament philosophique de la plus grande importance que l’autre enfer, voulu par les hommes, auquel il sera confronté ne lui a pas laissé la possibilité de mener à son terme.

Le texte est précédé d'un Avertissement de Michel Carassou, d'une préface de Serge Nicolas, d'une note sur le texte de Monique Jutrin et suivi d'une postface par Serge Nicolas.

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Ne déboulonnons pas la statue de Lévy-Bruhl", par Pascal Engel (en ligne le 29 juillet 2020)

L’ambiance du moment étant au déboulonnage de statues de colonialistes et à la dénonciation de racistes supposés, on pourrait craindre pour celle du grand anthropologue Lucien Lévy-Bruhl, que l’on ne connaît souvent que pour sa notion, devenue infâme, de « mentalité primitive » ou « prélogique ». Après une longue période de purgatoire, ses thèses ont été réévaluées. Mais elles avaient fait l’objet d’analyses très originales de la part de Benjamin Fondane, dont l’œuvre a également été redécouverte. Si bien que cela fait une deuxième statue à préserver.