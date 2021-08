Dialogue des orateurs

Tacite

Traduit du latin par Baptiste Dericquebourg

PRÉSENTATION

À propos de l'héritage antique

“S’il prononce un discours soigné et bien pensé, il en naît un plaisir à l’image de la diction elle-même, régulière et pondérée. S’il n’a pu travailler qu’au dernier moment, dans l’urgence et la fièvre, l’excitation elle-même intensifie le dénouement et se met au service de la jouissance. Mais le plaisir d’une improvisation audacieuse voire téméraire est particulièrement intense ; car, pour l’esprit comme pour la terre, les fruits longuement préservés et mûris peuvent bien être savoureux, mais ceux qui jaillissent spontanément le sont encore davantage.”

Nous sommes au Ier siècle après J.-C. Après avoir offensé les puissants par une lecture publique de sa tragédie Caton, Curiatus Maternus décide de se retirer pour se consacrer exclusivement à la poésie. Avec trois amis, un dialogue s’engage autour de cette décision… Voici le point de départ de l’un des plus grands textes antiques consacrés­ à la rhétorique.Tacite y évoque des problèmes fondateurs de l’art des mots : distance entre Anciens et Modernes ; déclin des lettres ; tension entre une poésie retirée de la société et l’efficacité politique de l’art oratoire… Par un ton extrêmement vivant, il met en scène des propos qu’il se refuse à hiérarchiser­. À notre charge de nous forger notre opinion quant aux questions posées.Qu’attendre de la parole publique ? L’absence d’adversité­ l’appauvrit-elle ? Comment apprendre, non à réciter, mais à penser ?

Texte-choral, théâtral et plein d’humour, le Dialogue des orateurs entreprend d’élucider­ cette énigme toujours intacte : à quoi, au juste, servent les mots ?