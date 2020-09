Benjamin Constant, Adolphe

Edition de Jean-Marie Roulin

GF Flammarion, 2020

212 p.

4 EUR

ISBN : 9782081512139

DESCRIPTION :

Unique roman achevé de Benjamin Constant, Adolphe (1816) raconte l’inexorable décomposition d’une relation amoureuse : sommé de quitter Ellénore au nom de la carrière à laquelle on le destine, le narrateur ne parvient pas plus à rompre qu’à aimer. Les intermittences de ce cœur indécis précipiteront la catastrophe finale. Mais, dans cette tragédie de l’impuissance, l’amante délaissée ne sera pas la seule victime. Car Adolpheest aussi le récit d’une impossible révolte: celle d’un homme broyé par la société.

Chef-d’œuvre du roman d’analyse selon certains, témoignage sur le bouleversement des vies sous le Directoire et l’Empire pour d’autres, ce roman est d’abord, comme le suggère Constant, une fable poignante sur notre condition, une « histoire vraie de la misère du cœur humain».



Dossier

1. Le journal d'une génèse

2. La fabrique du roman : fragments retrouvés

3. Lectures et réécritures de l'œuvre

4. Lectures d'images : aimer, souffrir et rompre au temps d'Adolphe.

