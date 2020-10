Axel Artheron et Jean-Georges Chali (dir.),

Joseph Zobel, Héritages, portées et modernité.

éd. Passage(s)

ISBN : 979-10-94898-74-1

318 p. — 25 €

Les textes qui composent ce volume sont issus des communications lues lors du colloque « L’Œuvre de Joseph Zobel : portées, héritages et modernité » à l’Université des Antilles, les 13, 14 et 15 octobre 2015, à l’occasion de la commémoration du centième anniversaire de la naissance de l’écrivain, le 26 avril 1915. Ces contributions apportent un éclairage sur l’ensemble littéraire et artistique de cet « auteur-carrefour » du XXème siècle afin d’aider à comprendre comment cette œuvre polymorphe parvient à faire trace dans le temps.

Romancier, poète, nouvelliste, sculpteur, Joseph Zobel a construit une œuvre représentative des enjeux linguistiques, anthropologiques, ethnoculturels et littéraires qui s’imposèrent à l’homme de culture noire et aux intellectuels des Amériques après la Seconde guerre mondiale. Écriture populaire, esthétique enracinée au cœur des traditions populaires, le texte « zobellien » révèle les mutations sociales antillaises qui émergèrent au lendemain de la période esclavagiste.

Axel Arthéron est maître de conférences à l’Université des Antilles et enseigne dans le département de Lettres modernes sur le pôle Martinique.

Jean-Georges Chali est professeur à l’Université des Antilles et directeur du département de Lettres modernes sur le pôle Martinique.

