Adresse : Université de Lausanne (Anthropole 3088) & Espace Held à Ecublens

Le PEALL (Pôle pour les études africaines de la Faculté des lettres, UNIL), en partenariat avec le Salon du livre de Genève, organise le mercredi 18 mai 2022 deux tables rondes avec l’écrivain Felwine Sarr.

Originaire de l’île de Niodor au Sénégal, Felwine Sarr a de nombreuses cordes à son arc puisqu'initialement économiste à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, il s’est affirmé depuis comme musicien, écrivain et essayiste. Il a fondé, avec les auteurs Boubacar Boris Diop et Nafissatou Dia, la maison d’édition Jimsaan qui propose en wolof les classiques de la littérature mondiale. Dans le but d’interroger les mutations du monde contemporain, il a organisé avec Achille Mbembé, en 2016, « Les Ateliers de la pensée » à Dakar et Saint-Louis, réunissant une trentaine d’intellectuels de l’Afrique et de ses diasporas, puis a publié le volume collectif Écrire l’Afrique-Monde. Cette même année, il a fait paraître l’essai Afrotopia et co-dirigé, en 2018, avec Bénédicte Savoy, le rapport Restituer le patrimoine africain qui a provoqué un grand nombre de réactions dans le milieu de l’art français. Il vient de faire paraître Traces - Discours aux Nations africaines, ainsi que Les Lieux qui habitent mes rêves, un récit sur « la métamorphose, la fraternité, la guérison et les chemins qui mènent à l’apaisement ».

La première table ronde se déroulera de 10h15 à 12h, lors du séminaire MA « Romans contemporains et imaginaires précoloniaux », dans la salle 3088 de l'Anthropole. L’essai Afrotopia (2016) – affirmant la nécessité d'un « discours à soi » pour le futur du continent africain – sera la source du dialogue.

Après les discussions sur cette pensée critique, les échanges de l’après-midi s’intéresseront au roman Les Lieux qu'habitent mes rêves (2021) qui met en scène deux jumeaux, l’un vivant en Europe et l’autre au coeur de sa communauté traditionnelle au Sénégal : leurs vies parallèles et les expériences se lisent en écho, par des effets d’écart et de proximité qui interrogent les savoirs partagés.

Cette seconde table ronde débutera à 16h30 à l’Espace Held à Ecublens, rue de Bassenges 33 (Métro arrêt Bassenges).