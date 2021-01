Autour du Graal. Questions d’approche(s)

sous la direction de Suzanne Friede

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2020

EAN : 9782406104315 — 297 p. — 29 €

Cet ouvrage propose un ensemble d’approches actuelles des textes médiévaux appartenant à la matière du Graal : théologique, thématique, narratologique, matérielle et historique. Les neuf contributions et l’introduction permettent d’accéder à un univers textuel que nous sommes toujours loin d’avoir exploré exhaustivement.

Susanne Friede

Introduction 7

Première partie

L’APPROCHE THÉOLOGIQUE. QUESTIONS DE SPIRITUALITÉ

Catalina Girbea

La quête du Graal entre christianisme et cléricalisme 45

Thomas Ollig

Les avisions dans le cycle du Graal,

miroirs de la spiritualité médiévale 65

Susanne Friede

Matière du Graal et mise en prose.

Questions d’approche(s) 95

Deuxième partie

L’APPROCHE THÉMATIQUE. QUESTIONS DE MATIÈRE ET D’HISTOIRE

Helmut Birkhan

The unholy Grail in Britain.

A remarkable example of secondary paganisation 117

Volker Mertens

Le Graal dans la littérature du moyen-haut allemand 143

Troisième partie

L’APPROCHE NARRATOLOGIQUE. QUESTIONS DE (RÉ)ÉCRITURE

Richard Trachsler

Perceval l’engignous.

La mue du héros dans la Continuation

de Gerbert du Conte du Graal 169

Brigitte Burrichter

Stratégies narratives autour du Graal.

Regards narratologiques sur le Conte du Graal

de Chrétien de Troyes et ses continuations 187

Quatrième partie

L’APPROCHE MATÉRIELLE. QUESTIONS D’OBJETS ET DE TRANSFERTS

Édina Bozoky

Variations autour du sang du Christ.

Romans du Graal, reliques et légendes 209

Leah Tether

Manuscript, print, digital.

Publishing studies as an approach to Grail literature 229

Bibliographie 253

Index des noms 285

Index des œuvres 287

Résumés 291