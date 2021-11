Préface de : Patrick Modiano.

Traduit par : Nicole Casanova.

« Un jour, je devins journaliste par désespoir, devant l’incapacité de toutes les professions à me satisfaire », déclare Joseph Roth (1894-1939). Connu pour son œuvre romanesque, il a pourtant dès 1919, une importante activité de chroniqueur dans les grands titres de la presse de langue allemande. Il parcourt l’Europe et brosse, dans de courts articles, des portraits saisissants de lieux (gare, frontière, trains, hôtels, cabarets, mines de charbon…), de personnages (voyageurs, bureaucrates, promeneurs, malfrats, nazis, juifs émigrés…) et de villes (Berlin, Leipzig, Vienne, Dortmund, Prague, Paris…). La forte personnalité de Roth écarte de ces chroniques lieux communs et banalités. Il a une vision singulière, vive, emprunte d’humour et d’un sens du détail exacerbé : « Tout pathos sonne faux, part en vaine fumée, en face des évènements microscopiques. […] Un voyage en tramway est plus instructif qu’une traversée des mers et des terres. » D’un lieu ou d’une situation prosaïque, il en fait un signe fort et révélateur d’un monde en perdition, pris dans l’étau de l’anonymat, de l’urbanisation carnassière et de la montée des extrêmes propres à l’entre-deux-guerres.

Joseph Roth est né en Galicie en 1894, sous le règne de l'empereur François-Joseph, dans une famille juive modeste de langue allemande. Au début de la première guerre mondiale, il travaille dans le service de Presse des armées impériales. Après guerre, il devient chroniqueur à Vienne et à Berlin. Ses articles,très demandés,traduisent un regard lucide sur son époque et un monde qui disparaît – ainsi celui du Yiddischland de la Mitteleuropa. Parallèlement, il entame une brillante carrière de romancier. Son œuvre la plus connue est La Marche de Radetzky, publié en 1932, histoire de quatre générations d’une famille sous la Monarchie austro-hongroise finissante où transparaît la nostalgie monarchiste de l’auteur. Exilé en France dès l’arrivée au pouvoir des nazis – qui détruisent ses livres –, il s’installe à Paris en 1934. Malade, alcoolique et sans ressources il y meurt le 27 mai 1939. Ont été publié de lui aux Belles Lettres, Gauche et droite (2017), À Berlin (2019) et Automne à Berlin (2021).

Table des matières :

Préface



1919

A travers le Heanzenland : la frontière

Histoire de celui qui partit pour apprendre à frissonner

Schönbrunn

Prolétarisation des maisons

Monde enneigé

Des enfants partent pour Milan



1920

« Affiches »

Animaux

Mosaïque de Prusse orientale

A trois quarts d’heure de Berlin

Automne à Berlin

Promenade du soir dans le vieux Berlin

Dans les bas- fonds de Berlin

Le club des pauvres Turcs

Salle d’attente de quatrième classe



1921

Nuits dans les bouges

La nuit au bain de vapeur

Promenade autour de la colonne de la Victoire

Promenade

Une heure comme libraire ambulant

Voyage

Vol vers Dortmund



1922

Pluie

Monde mort

En tramway le long des maisons

Métamorphose estivale

Cavaliers du dimanche

Comment j’ai vu Leipzig



1923

Voyageurs avec colis encombrants

Une visite chez Goethe

Soucis du Kurfürstendamm

Le café de la Onzième Muse

Berlin dans le vertige du désespoir



1924

La croix gammée à Rügen

Le bureau

Le voyageur très élégant

Nostalgie de Prague



1925

Les bains des Monts des Géants

Glashütte

Le rebelle de l’Erzgebirge



1926

La fumée relie les villes

Lettre de Paris

Le Paradis parisien

La frontière de Njegoreloje

Voyage avec une jolie femme



1927

La gare de Sarrebruck

Au fond de la mine



1929

Arrivée à l’hôtel

Le patron

Adieu à l’hôtel

L’enfant à Paris

Développement de l’aviation

Le Kurfürstendamm

Noël en Cochinchine



1931

Le motocycliste

Le port de Ruhrort

Lecture de voyage

Après- midi dans un hôtel étranger



1932

Chemin de fer



1937

Émigration



1939

Munkacs, la brave ville

Celui qui est las d’errer…



Annexes

Témoignage : Joseph Roth à Paris

Joseph Roth et le voyage