Avec la parution d'État des lieux (éd. du Sous-Sol), Deborah Levy clôt son "autobiographie en mouvement" dont les deux premiers volumes lui ont valu l'an passé le prix Femina étranger 2020. Nous l'avions quittée gravissant sur son vélo électrique les collines de Londres et écrivant dans une cabane au fond d’un jardin. Nous la retrouvons, plus impertinente et drôle que jamais, prête à réinventer une nouvelle page de sa vie. Tandis que ses filles prennent leur envol, elle nous emmène aux quatre coins du monde, de New York aux îles Saroniques en passant par Mumbai, Paris ou Berlin, tissant une méditation exaltante et follement intime sur le sens d’une maison et les fantômes qui la hantent. Entremêlant le passé et le présent, le personnel et le politique, la philosophie et l’histoire littéraire, convoquant Marguerite Duras ou Céline Sciamma, elle interroge avec acidité et humour le sens de la féminité et de la propriété. Les éditions du Seuil réunissent désormais dans un coffret les trois volumes de cette Autobiographie en mouvement.