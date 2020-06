Le Retentissant destin de Georges Darien à la Belle Epoque.

Vie et oeuvre d'un écrivain réfractaire

Aurélien Lorig

Leyde, Brill

Page : 256

ISBN : 9789004431836

Date de publication : 04/06/2020

Cet essai s’intéresse à la vie et à l’œuvre d’un écrivain réfractaire peu connu. Avant d’être Darien, celui qui a pour patronyme Adrien est communément décrit comme un anarchiste et un marginal. En réalité, c’est un homme de lettres passionnant. L’ouvrage retrace le parcours d’un auteur plein de paradoxes, mais toujours fidèle à ses convictions individualistes. Malgré l’hostilité de ses contemporains, Darien croit au pouvoir des mots et pratique une écriture assassine où éthique comme esthétique replacent indéniablement l’écrivain dans le jeu fin-de-siècle des héritages et des lignages.

Aurélien Lorig est professeur agrégé de Lettres Modernes en charge de cours à l’université de Lorraine. Il travaille sur la littérature du XIXe siècle et a publié plusieurs articles sur l’œuvre de Georges Darien et les auteurs fin-de-siècle (Vallès, Mirbeau, Bloy).

Table des matières

Note liminaire

Table des illustrations

Introduction

Chapitre 1. Récit des origines

Chapitre 2. Penser un projet

Chapitre 3. Écrire contre. Le travail de la fiction

Chapitre 4. Les institutions et leurs représentants

Chapitre 5. Organiser le combat et la contestation

Chapitre 6. Un homme de conviction

Chapitre 7. Turbulences

Chapitre 8. Excès rhétoriques

Chapitre 9. Désillusions

Chapitre 10. Héritages et lignages

Conclusion

Annexes

*

