Comment écrire sur le travail ? Comment le penser et en faire l’histoire ? Comment garder la mémoire des pratiques travailleuses ? Comment les mettre en scène et en images ? Comment écrire l’histoire du salariat, des mouvements ouvriers, des «petits métiers» ? Comment recueillir et étudier les témoignages et les archives du travail ? Telles sont quelques-unes des questions que soulèvera le colloque interdisciplinaire qui se tiendra les 25 et 26 novembre prochains à l'Université de Lausanne, à l'initiative de Marta Caraion et de Jacob Lachat. Du monde ouvrier à la vie de bureau, du travail domestique au travail hospitalier, de l’artisanat à l’agriculture, de la culture d’entreprise aux pratiques artistiques, des métiers précaires aux métiers disparus : il n’y a pas un, mais de nombreux mondes du travail, et partant différentes façons d’observer, de décrire, de raconter, de montrer, de documenter et d’imaginer le travail.

—

La revue des parutions Acta fabula projette de son côté un prochain dossier critique consacré aux représentations du travail : la liste des ouvrages proposés à compte rendu figure sur l'appel à contributions, qui court jusqu'au 15 février prochain.