Adresse : Lyon (UCLy, 23 place Carnot 69002 Lyon, Amphi Jolivet K202)

"Atiq Rahimi, passeur de frontières".

Colloque international en présence de l'auteur

Programme



MATINÉE



9h – Ouverture du colloque par Richard Brunel, Directeur général de l’Opéra national de Lyon



9h30 – Ruptures et continuités

Modération : Aude Jeannerod

Xavier Rockenstrocly (UCLy / Lycée des Chartreux) : « La route de soi(e) »

Catherine DuToit (Université de Stellenbosh, Afrique du Sud) : « Aimances, errances, ellipses et erreurs : hantise et sagesse de ‘l’entre’ chez Atiq Rahimi »

Christian Uwe (Université du Minnesota) : « Rassoulovski, ou l'esthétique volatile de l'impasse »



11h15 – Shirine

Modération : Xavier Rockenstrocly

Leili Anvar (INALCO, Paris) : « Le miroir et l’abîme : Atiq Rahimi lecteur de Nezâmi »

Catherine Ailloud-Nicolas (IHRIM, Lyon 1) : « Shirine, analyse dramaturgique d'un livret »



APRÈS-MIDI



14h – Ici et ailleurs

Modération : Christian Uwe

Béatrice Blanchet (UCLy, UR Confluence) : « Représentations, savoirs et frontières de l’exil afghan dans l’après-11-Septembre (France, Grande-Bretagne) »

Bernadette Rey Mimoso-Ruiz (Institut catholique de Toulouse) : « Sous le signe du double : Les Porteurs d’eau d’Atiq Rahimi »

Julien Joly (Université Sorbonne Nouvelle / école du Domaine du Possible) : « Variations sur La Ballade du calame. Portrait intime d’Atiq Rahimi »



15h45 – Frontières entre les arts

Modération : Aude Volpilhac

Servanne Monjour (Sorbonne Université) : « ‘Ce qu'il te faut c'est un appareil qui sache voir’ : la photolittérature selon Atiq Rahimi »

Mouna Naji (Université François-Rabelais de Tours) : « Le cinéma dans tous ses états dans l’œuvre d’Atiq Rahimi »

Leyli Daryoush (chercheuse indépendante) : « Terre et Cendres / Shirine : enjeux et défis de l'opéra contemporain »



18h30 - École du spectateur : Shirine

(à l'Opéra national de Lyon, 1 place de la Comédie 69001 Lyon)

par Xavier Rockenstocly et en présence d'Atiq Rahimi



Inscription obligatoire (ndagron@univ-catholyon.fr)



Comité scientifique :

Catherine Ailloud-Nicolas (IHRIM, Lyon 1)

Aude Jeannerod (UCLy, UR Confluence)

Xavier Rockenstrocly (UCLy / Lycée des Chartreux)

Christian Uwe (Université du Minnesota)

Dominique Vinay (UCLy, UR Confluence)