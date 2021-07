Mondes gras. Gourmands et fainéants dans le Moyen Âge et la Renaissance (Univ. Goethe de Francfort)

Université Goethe de Francfort (visioconférence)

Atelier international «

Mondes gras. Gourmands et fainéants dans le Moyen Âge et la Renaissance

Organisation:

Prof. Dr. Christine Ott and Dr. Roberta Colbertaldo, Goethe-Universität Frankfurt

Wednesday, 8th September

15:00-15:20: Introduction. Prof. Dr. Christine Ott and Dr. Roberta Colbertaldo

Moderator: Prof. Dr. Hans Rudolf Velten

15:20-16:00: Dr. Andrea Maraschi (Università di Bari). Carnival in Late Medieval Sermons: A Time of Overeating in Pagan Fashion

16:00-16:40: Dr. Holly Fletcher (University of Sussex). The ‘Fat World’ of the Hutterite Brethren: Food and Fatness in the Criticism of Hutterite Anabaptists in Early Modern Germany

16:40-17:00: Break

17:00-17:40: Dr. Filippo Ribani (Bologna). Fat Lies: The Imagery of Food Abundance in Baldassarre da Fossombrone’s Menzoniero overamente Bosadrello (1475)

17:40-18:10: Breakout Sessions

18:10-19:00: Prof. Dr. Allen J. Grieco (Villa I Tatti, Florenz). Keynote: Carnival, Sumptuary Laws and Lenten foods: Diets and prescriptions for different occasions?

Thursday, 9th September

Moderator: Dr. Roberta Colbertaldo

15:00-15:40: Dr. Francesca Tasca (Società di Studi Valdesi, Torre Pellice). Le predicatrici valdesi medievali: il tentato rovesciamento di millenarie oppressioni? Sulla testimonianza custodita nel Super Apocalypsim del cisterciense Goffredo di Auxerre.

15:40-16:20: Dr. des Sofina Dembruk (Georg-August-Universität Göttingen). À table chez les chambrières: banqueter avec les marginalisées

16:20-16:40: Break

16:40-17:20: Aikaterini-Maria Lakka (Sorbonne Université). Saucisses contre Ichtyophages ou la version très politique du combat entre Carnaval et Carême chez Rabelais

17:20-17:50: Breakout Sessions

17:50-18:40: Prof. Dr. Timothy J. Tomasik (Valparaiso University). Keynote: From Carnival to Cockaigne: Banquet and Gaster as Humanist Anti-Heroes in Early Modern France

Friday, 10th September

Moderator: Dr. Roberta Colbertaldo

15:00-15:40: Dr. Isabella Augart (Georg-August-Universität Göttingen). Nel Paese de Cucagna: Niccolò Nelli and the Topographies of Abundance

15:40-16:20: Rareș Augustin Crăiuț (Babes-Boliay University, Cluj-Napoca). On the Performative Cockaigne

16:20-16:40: Break

16:40-17:20: Andrea Baldan (Goethe-Universität Frankfurt). Dreaming of Cockaigne: Driving People to Distant Worlds

17:20-17:50: Breakout Sessions

17:50-18:40: PD Dr. Karin Becker (Universität Münster). Keynote: La Cocagne dystopique de Fénelon et de Madame d’Aulnoy

Saturday, 11th September

Moderator: Andrea Baldan

15:00-15:40: Moritz Rauchhaus (Berlin). Florence as the Capital of Poverty and Abundance in Antonio Pucci’s Proprietà di Mercato Vecchio

15:40-16:20: Dr. Roberta Colbertaldo (Goethe-Universität Frankfurt). Fat Habits Before Ash Wednesday: Social Order and Stereotypes in Giulio Cesare Croce

16:20-16:40: Break

16:40-17:20: Dr. Mikaël Romanato (Fondation Barbier-Mueller pour la poésie italienne de la Renaissance, Genève). «Galli son galli e noi capponi» Carnaval et nourriture dans les farces de Giovan Giorgio Alione

17:20-17:50: Breakout Sessions

17:50-18:40: Prof. Dr. Christine Ott (Goethe-Universität Frankfurt). Keynote: Fat Carnival Princess in Renaissance Rome: Luigi Pulci’s Political Misogyny

18:40-19:00: Concluding Remarks

Working languages: English, French and Italian.

All welcome! Join us at:

https://uni-frankfurt.zoom.us/j/93558991072?pwd=eUZmRkVWL0QzdmZIa1dJc3hYVC90Zz09