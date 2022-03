Atelier des doctorants CRAL-EHESS/Fonds Ricœur 2021-2022



« Le conflit des interprétations : l’herméneutique au carrefour des savoirs »



https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/509



Sixième séance – Vendredi 18 mars 2022, 17h00-19h00



Herméneutique et sciences sociales

La sixième séance de l’Atelier des doctorants du Fonds Ricœur aura lieu en ligne et sera animée par Rafael Barros de Oliveira, Monica Gorza, Jean-François Houle et Baptiste Stehlin.

Les personnes désirant obtenir le lien pour participer à cet atelier sont invitées à envoyer un courriel à l’adresse suivante : atelierhermeneutique@gmail.com.

Vous pouvez également vous inscrire à l'atelier sur la plateforme Néobab au lien suivant : https://participations.ehess.fr/demandes/__nouvelle__?seminaire=509



Les séances ne seront pas enregistrées.

*

Programme de la séance :

17h00 - 17h15 : Introduction (Baptiste Stehlin)



17h15 - 17h45 : Première intervention :



Intervenants : Alessandro Colleoni, Fonds Ricoeur / Fondazione San Carlo – Modena / EHESS Paris

Silvia Zanelli, Università di Bergamo



Titre : « Pouvons-nous véritablement sortir de chez nous ? Viveiros De Castro avec Deleuze, Ricoeur avec Geertz »



Résumé :



Dans l’anthropologie culturelle et sociale contemporaine, il existe un vif débat autour du soi-disant « tournant ontologique ». Dans cette communication nous proposerons une réinterrogation du rapport de cette perspective anthropologique, notamment chez Eduardo Viveiros De Castro, avec ses présupposés philosophiques. En effet cet auteur s’est largement inspiré de la pensée de Gilles Deleuze, en en radicalisant certaines tendances. Pour obtenir une évaluation critique de sa proposition théorique, nous essayerons de la mettre en dialogue avec une perspective différente : celle de l’anthropologie interprétative de Clifford Geertz, reprise philosophiquement par Paul Ricœur dans ses réflexions sur la structure symbolique de l’action. Nous aborderons en particulier le thème deleuzien du « devenir-autre », que l’on trouve chez Viveiros De Castro dans l’hypothèse d’une anthropologie anti-narcissique, en le mettant en communication avec l’idée de Geertz qu’il est impossible de sortir de la toile d’interprétations dans laquelle le soi se trouve toujours plongé. Cela nous amènera également à interroger le concept d’ontologie que l’on trouve chez De Castro. À partir de la conception sémiotique de la culture proposée par Geertz, il est en effet possible de se demander si une telle ontologie ne doit pas être considérée comme impliquant elle aussi une certaine « herméneutique ». Le résultat que l’on attend de cette rencontre théorique est donc de présenter deux modèles herméneutiques différents face à l’altérité. Si chez Viveiros De Castro lecteur de Deleuze, en effet, le but de l’anthropologue est d’arriver à ne plus se reconnaitre lui-même pour entrer véritablement en relation avec autrui, chez Geertz et Ricœur c’est précisément la conscience de ne jamais pouvoir sortir de chez soi qui rend possible une relation ouverte à l’altérité.





17h45 - 18h15 : Deuxième intervention :



Intervenant : Luiz Henrique Pacífico Ribeiro (Universidade Federal de Goiás, Brésil)



Titre : « La vérité, le juste et l’action raisonnable : le partage inégal des biens dans la sphère publique dans le contexte de la pandémie de covid 19 »



Résumé :

Dans des sociétés pluralistes et complexes, l’urgence sanitaire de la pandémie de covid 19 a imposé, de la part de l’État, deux types de comportements manifestement opposés par rapport au partage des biens (santé, éducation, etc.) dans la sphère publique. Le premier d’entre eux est lié à l’explication causale et impersonnelle qui prend en considération le dernier mot de l’expert dans son domaine scientifique, confirmant ainsi une tutelle argumentative en termes de « vérité » et en conduisant le processus décisionnel institutionnel sur la voie de la distribution des biens, de manière complètement casuistique et neutre. D’autre part, il y a un autre type d’argument qui exige la notion de bien commun pour que le processus de prise de décision de distribution des biens assume un minimum de caractère partagé et intersubjectif, en lui donnant un aspect finalitique et concerté. Alors, à travers cette conjoncture, la présente enquête sur l’herméneutique abordera, à partir de la notion première de bien et des apports théoriques de la philosophie de Paul Ricoeur - principalement en ce qui concerne son réseau conceptuel (intention, motif, agent, responsabilité) – comment, dans une situation de pandémie extrême, une action considérée comme institutionnelle peut être qualifiée de véritable, juste ou encore raisonnable. L’argument est que dans le scénario d’une pandémie, en dépendant de la position stratégique de l’État, la distribution de biens dans l’arène publique peut subir un déficit d’évaluation et, par conséquent, être vidée de notions telles que le bon, le bonheur, la vertu (dans sens de l’excellence) et même de la culpabilité, laissant prédominer arguments descriptifs, causaux et impersonnels, de type administratif, technique et budgétaire.





18h15– 18h30 : Pause

18h30 – 19h00 : Discussion





-------

Atelier des doctorants du Fonds Ricœur 2021-2022



Rafael BARROS DE OLIVEIRA

Monica GORZA

Jean-François HOULE

Baptiste STEHLIN