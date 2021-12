Atelier des doctorants CRAL-EHESS/Fonds Ricœur 2021-2022



« Le conflit des interprétations : l’herméneutique au carrefour des savoirs »



https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/509



Troisième séance – Vendredi 10 décembre 2021, 17h00-19h00



Herméneutique et psychanalyse

La troisième séance de l’Atelier des doctorants du Fonds Ricœur se tiendra en format hybride (en distanciel via la plateforme Zoom et en présentiel, à Paris) et sera animée par Rafael Barros de Oliveira, Monica Gorza, Jean-François Houle et Baptiste Stehlin.

Le nombre de places en présentiel étant limité, les personnes souhaitant prendre part à la séance en présentiel sont priées d’en faire la demande par courriel à atelierhermeneutique@gmail.com

La séance se tiendra simultanément sur Zoom. Les personnes désirant obtenir le lien pour participer à cet atelier sont invitées à envoyer un courriel à l’adresse suivante : atelierhermeneutique@gmail.com. Vous pouvez également vous inscrire à l'atelier sur la plateforme Néobab au lien suivant : https://participations.ehess.fr/demandes/__nouvelle__?seminaire=509



Les séances ne seront pas enregistrées.

*



Programme de la séance :

17h00 – 17h15 : Introduction (Rafael Barros de Oliveira)



17h15-17h45 : Première intervention :



Intervenante : Giulia Zaccaro (Università di Perugia)



Titre : « "Unless a grain of wheat falls into the earth." Christianity and psychoanalysis between Paul Ricoeur and Maurice Bellet »



«God loves us, but his love is our hell», writes Maurice Bellet, priest and psychoanalyst and a student of Paul Ricoeur. The juxtaposition between God and Hell arises not only from Nietzsche and Freud but above all from testimonies of many who undergo analysis who, in the grip of anguish, tell of how God’s love is transformed into hatred of oneself, of one’s body, of one’s enjoyment. This is what Bellet calls «The perverse God»: the imaginary sacrifice of everything that defeats the ideal of a cruel and indeed perverse perfection. Together with Ricoeur and Bellet we will ask ourselves what could be the contribution of the psychoanalytic experience to a new self-understanding of faith: the death of the idol and the rebirth of the symbol is in fact the task given to us by the philosopher in The Conflict of Interpretations. We will see in the analytic practice the opportunity for a different apprenticeship of truth, as rigorous and demanding as the ascesis, and profoundly ethical without being normative. There is no clinic without ethics, therefore without symbolic renunciation, without mourning, perhaps without κένωσις. Nonetheless it is not a solitary journey, even if we are never confronted with our incurable loneliness as on the analytic couch: without transfert love we would fall back into sacrificial perversion. Ricoeur writes: « Rediscover the ability to speak and enjoy, and everything else will be given to you in surplus ». Maybe also the possibility of loving God, again.



17h45-18h15 : Deuxième intervention :



Intervenant : Amirpasha Tavakkoli (Sciences Po Toulouse)



Titre : « Du Cogito brisé au Cogito souffrant »



Considéré comme l’un des plus grands maîtres du soupçon à côté de Nietzsche et Marx, Freud introduit la dimension du symptôme et critique l’avènement de la modernité en mettant l’accent sur l’art de l’interprétation. Son objectif est de comprendre la vérité du désir au-delà des frontières limitées du cogito pensant cartésien. Ricœur reconnait la singularité de la critique freudienne, mais reproche au fondateur de la psychanalyse son obsession pour la dimension pulsionnelle de l’existence humaine. Pour Ricœur, l’art de l’interprétation n’est pas uniquement basé sur le déchiffrement des désirs refoulés de l’enfance et l’ordre symbolique n’est pas entièrement dépendant des événements traumatiques d’un passé archaïque et souvent inaccessible. Dans cet article, premièrement nous verrons comment l’herméneutique de la confiance et celle du soupçon font distinguer la méthode de Ricœur de celle de Freud. Nous étudierons ensuite comment l’analyse herméneutique va au-delà de l’interprétation freudienne dans le déchiffrement de la vérité du sujet, à travers la distinction entre le « cogito exalté » et le « cogito humilié».18h15-18h30 : Pause



18h30-19h00 : Discussion

*

Atelier des doctorants du Fonds Ricoeur 2021-2022



Rafael BARROS DE OLIVEIRA



Monica GORZA



Jean-François HOULE



Baptiste STEHLIN