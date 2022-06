Arma victricia (Bruges, 1652). Une pièce de théâtre jésuite des Pays-Bas espagnols

édition et traduction de Grégory Ems

éditrices scientifiques adjointes : Céline Drèze, Caroline Heering et Dóra Kiss

éditeurs scientifiques directeurs : Ralph Dekoninck et Aline Smeesters

Présentation :

En 1652, les élèves du collège jésuite de Bruges donnèrent une représentation théâtrale en latin à la gloire de Léopold-Guillaume de Habsbourg. Le manuscrit en est ici édité et traduit, et l’événement replacé dans son contexte historique, culturel, scolaire et dans ses conditions de mise en scène.

Table des matières