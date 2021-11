Le livre Bêta de la Métaphysique examine une quinzaine d’« apories », consacrées à la science première, à la réalité, à l’être et aux principes qui constituent toutes choses. Ce sont des difficultés dont Aristote explique, à la suite du programme qu’il s’est fixé dans le livre Alpha, que l’on ne pourra philosopher convenablement qu’en les traitant. Non pas simplement en leur donnant une réponse, comme d’autres ont pu le faire avant lui, mais en les parcourant, en examinant la manière dont des penseurs antérieurs les ont abordées, dont ils ont pu en faire des problèmes d’intérêt philosophique, avec plus ou moins de succès. La philosophie, selon Aristote, trouve son excellence dans son aptitude à poser les bonnes questions, à forger les problèmes qui sauront satisfaire le désir de connaissance propre à l’homme.