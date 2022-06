Voir et regarder

"Comment regarder les tableaux pour y voir la peinture ?" La question est au cœur de la pratique de l'histoire de l'art de Daniel Arasse, qui n'a pourtant jamais écrit d’ouvrage purement théorique. De son propre aveu, il n’aimait tout simplement pas la pure théorie. Or un livre, L’art dans ses œuvres. Théorie de l’art, histoire des œuvres, était en préparation lors de sa disparition, et entendait combler cette lacune. Il en reste une esquisse, sur laquelle Sara Longo se penche dans Daniel Arasse et les plaisirs de la peinture (Éd. de la Sorbonne). Si la méthode de Danielle Arrasse n’a jamais été explicitée, c'est que, pertinente sur le plan de l’interprétation comme sur celui de l’iconographie, elle ébranle les fondements de la discipline, mobilisant des outils nouveaux qui suscitent un retournement de l’interprétation. Une révolution copernicienne de l’histoire de l’art est à l’œuvre dans ses textes.