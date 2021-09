La Diane française, suivi de En étrange pays dans mon pays lui-même

Louis Aragon

Robert Laffont, collection : Poésie SG

Date de parution : 23/09/2021

EAN : 9782232145322

Des poèmes qui symbolisent la résistance littéraire en France.

« La rose et le réséda », « Il n’y a pas d’amour heureux », « Ballade de celui qui chanta dans les supplices », les poèmes ici rassemblés ne sont pas seulement devenus des classiques incontournables de la poésie française du XXe siècle, ils sont aussi le chant des années les plus sombres de notre histoire. C’est d’un pays prisonnier que la voix d’Aragon sonne la diane, roulement de tambour destiné à réveiller la patrie endormie. Le poète parle comme Charles d’Orléans, comme Hugo, comme Péguy. Son chant est celui d’une France éternelle, blessée. Plein de colère et d’amour, de tendresse et de révolte, il s’élève au cœur de Brocéliande et par-delà les quais de la Seine pour apporter aux hommes l’espérance de la victoire.

Cette édition rassemble deux recueils, La Diane française et En étrange pays dans mon pays lui-même, qui furent d’abord publiés séparément par Pierre Seghers.

« Trouver des mots à l’échelle du vent

Trouver des mots qui pratiquent des brèches

Dans le sommeil comme au soleil levant

Des mots qui soient à nos soifs une eau fraîche »

(« Je ne connais pas cet homme »)

