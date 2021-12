La rédaction accueille des propositions d’articles pour la rubrique « Varia » sur les thèmes suivants :

• Autour du postcolonialisme ;

• Espaces francophones émergents (littératures, arts, formes culturelles) ;

• Écritures de soi (autobiographie/autofiction, expressions et fabrications des identités) ;

• Réévaluation des genres mineurs et/ou des contre-cultures (discours, esthétique, politique) ;

• Clandestinités, résistances, marginalités littéraires et artistiques ;

• Articles liés à la théorie critique et aux méthodes : géocritique, études de genre ou études culturelles ;

• Articles liés à des questions touchant à la langue et aux langues, aux textes, aux discours, aux écritures, dans la multiplicité des approches.



Les disciplines accueillies sont la littérature et plus largement les études textuelles, les études culturelles dans leur diversité, la sociologie de la littérature, mais également l’analyse du discours, les études de traduction, les sciences de l’information et de la communication ou des approches pluridisciplinaires, par exemple à partir de la philosophie, de l’anthropologie ou des études visuelles, qui se donnent comme principal objet l’étude des textualités.



Les propositions de varia seront soumises sous forme de textes rédigés, en français ou en anglais, incluant un résumé, des mots-clefs et une bibliographie.



Elles seront examinées par le comité de rédaction dans un délai de trois mois sur la base de leur qualité scientifique et de leur adéquation avec la politique éditoriale de la revue.



Contact : itineraires@openedition.org



Consignes aux auteur·ice·s



Procédure de sélection des articles