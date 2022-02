Actuellement en troisième année de doctorat en littérature française à l’université d’Oxford, Srinandini Mukherjee souhaite réaliser une expérience pour examiner les réactions des lecteurs à des contes du dix-neuvième siècle.

Si vous avez plus de 18 ans et si le français est votre langue maternelle, vous pouvez librement participer : il vous sera demandé de lire un conte et de répondre à des questions sur vos réactions au texte, l'exercice durant entre 40 minutes et une heure.

Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous :

https://moryscarter.com/vespr/survey.php?domain=oxford.onlinesurveys.ac.uk&folder=.&id1=experience-m&id2=experience-mm&id3=experience-gm-2&id4=experience-gmm2