Appel à contribution

Nouvelle Revue d’Esthétique, n° 27 : "La critique. Arts, littérature, théorie"

L’invention de la critique d’art par Diderot et son installation dans le paysage intellectuel par les « professionnels », mais surtout par les écrivains et poètes du dix-neuvième siècle (on rappellera la place imminente de Baudelaire dans cette évolution), ont fait de la critique une spécialité nationale qui, par-delà les Salons et la seule peinture, a concerné tous les arts, de la musique au cinéma, et a tissé des liens spécifiques avec la critique littéraire. De fait, le critique peut devenir un écrivain à part entière et il se doit même de l’être s’il veut être opérant. Le champ de la critique, artistique et littéraire, se pose ainsi en s’opposant à ceux de l’histoire et de la théorie : la critique provient d’une expérience, fonde un public ou une communauté, et le savoir qu’elle communique reste indissolublement lié à une écriture. Mais la critique croise aussi en bien des points le champ de la connaissance historique et esthétique. Notre numéro propose un travail exploratoire du domaine et de ses dimensions ; il s’agira notamment de :

- repérer dans les différents arts les moments de tension comme de proximité entre critique, histoire et théorie,

- comprendre les effets de l’antécédence de la critique (des canons du classicisme aux discours des avant-gardes en passant par le « moment » romantique) dans sa relation aux œuvres vivantes,

- mettre au jour la spécificité littéraire, rhétorique et esthétique de l’écriture critique (car il y a des genres de la critique) en rappelant le travail de certains « critiques de la critique »,

- déterminer l’importance des supports, à commencer par celle, capitale, des revues (de La Correspondance littéraire aux Cahiers du cinéma…),

- s’interroger enfin sur l’évolution de la relation critique (Jean Starobinski), tant celle de l’écrivain à l’œuvre d’art que celle du spectateur ou du lecteur à la critique elle-même à une époque où sa légitimité est contestée ou relativisée.

*

Modalités de soumission

Les propositions comprendront :

• Un article ne devant pas dépasser 25 000 signes sans les notes ; ces dernières, en nombre le plus restreint possible, seront réduites à la communication factuelle des références ;

• un résumé de 300 mots maximum en français et en anglais ;

• une présentation succincte de l’auteur ou des auteurs de 100 mots maximum.

*

Les propositions de contribution seront envoyées au format Word à

Dominique Chateau : chateaudominique@mac.com

et Marc Cerisuelo : mcerise@wanadoo.fr

Elles seront examinées et sélectionnées par le comité de rédaction de la NRE.

Date limite d’envoi des propositions : 15 janvier 2021.